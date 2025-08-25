Camargo pagará esta semana las becas al transporte universitario del curso 2024-25 a 131 beneficiarios

El equipo de Gobierno achaca la "demora" a un "problema técnico" de una plataforma del Ministerio y el PSOE critica la "nefasta gestión" del PP

CAMARGO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo abonará esta semana el pago de las becas de transporte universitario correspondiente a la convocatoria del curso 2024-2025 a un total de 131 beneficiarios y por un importe de 45.850 euros (350 euros cada uno), si bien 27 solicitudes están todavía pendientes de subsanar información.

Así lo ha informado la concejala de Educación, Marian Rovira, en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que la "demora" que se ha producido este año para conceder dicha subvención se debe a un "problema técnico" con la plataforma 'Cliente ligero', dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que imposibilitaba verificar la renta familiar de los solicitantes, que es, según el Ayuntamiento, un requisito imprescindible para otorgar esta ayuda.

El Pleno del Ayuntamiento dio luz verde a esta convocatoria el 26 de septiembre de 2024 y el plazo para presentar las solicitudes se abrió del 10 de octubre al 11 de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, la convocatoria no se resolvió en el plazo previsto.

Así, según ha explicado el Consistorio, tras meses en contacto con el Gobierno central y tratando de acceder sin éxito a este servicio, el equipo de Gobierno (PP) optó por ponerse en contacto con cada uno de los solicitantes para pedirles que aportasen dicha información ellos mismos. De esta forma, una vez resuelta la convocatoria, el Ayuntamiento hará efectivo el pago esta semana.

La edil ha señalado que la plataforma "todavía no está del todo operativa" y espera que el "problema" se solucione "lo antes posible" porque supone "un trastorno importante".

Ha avanzado que, de cara a la convocatoria de las becas al transporte universitario para este curso 2025-2026, se requerirá a los solicitantes que aporten la información en papel si persiste este "problema técnico".

"FALTA DE MEDIOS"

Por su parte, el PSOE de Camargo ha instado al alcalde, Diego Movellán, a "dejar de buscar culpables ajenos para camuflar, una vez más, su nefasta gestión".

La portavoz socialista, Esther Bolado, ha censurado en nota de prensa que "este retraso no es un tema puntual" ya que, según ha asegurado, el Consistorio "va tarde" en la tramitación de "todas" las subvenciones porque hay una "falta de medios" en el Ayuntamiento para gestionar estos temas.

Así se ha referido al concurso para la licitación de la limpieza viaria, que "también ha quedado desierto por culpa del Ministerio", ha ironizado.

"Esta situación se debe única y exclusivamente a la inacción e incapacidad para gestionar de Diego Movellán", ha sentenciado.