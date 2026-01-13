Camargo pone en marcha actividades para fomentar la cultura emprendedora entre el alumnado del municipio

Archivo - Centro de Empresas - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha puesto a disposición de los centros educativos del municipio una línea de actividades orientadas al fomento de la cultura emprendedora, dentro de un programa que combina formación práctica, orientación laboral y contacto directo con el tejido empresarial.

Así, el Centro de Empresas, ubicado en el Polígono de Trascueto, ha acogido esta semana la visita de alumnado del IES Valle de Camargo, concretamente, de los ciclos de Grado Superior de Administración y Finanzas y Grado Medio de Administración, con la participación de alrededor de una treintena de estudiantes.

Durante la jornada, los estudiantes han conocido el funcionamiento de estas instalaciones municipales, así como de los servicios que ofrece, y han intervenido en una actividad orientada a comprender los procesos reales de creación y gestión de una empresa.

Como parte de esta iniciativa, el Consistorio ha incorporado una propuesta centrada en el conocimiento de los trámites administrativos para la creación de empresas, que se desarrolla en formato de 'escape room'.

De este modo, a través de un ejercicio práctico y a contrarreloj, los participantes se enfrentan a la prueba de diseñar una idea de negocio y recorrer las distintas ventanillas por las que pasa cualquier proyecto empresarial, como Hacienda, la Seguridad Social o la notaría, representadas por monitores y tutores.

El Ayuntamiento ha explicado que el objetivo de esta dinámica es normalizar y acercar los trámites administrativos al alumnado, además de reducir la percepción de dificultad asociada a la creación de empresas y destacar la importancia del propio proyecto empresarial.

En el caso del alumnado que participó en esta actividad, la jornada se completó con la intervención de una profesional del municipio, que compartió su experiencia emprendedora y explicó cómo ha orientado su actividad hacia la aplicación de la inteligencia artificial en pequeñas empresas y autónomos, especialmente en la automatización de procesos.

MÁS ACTIVIDADES

Las actividades continuarán este jueves con nuevos grupos del IES Valle de Camargo, en esta ocasión, con alumnos de Sistemas Microinformáticos y de Peluquería y Estética, que participarán en el 'escape room' de creación de empresas y en talleres prácticos adaptados a sus perfiles formativos.

En el caso de Peluquería y Estética, se trabajarán aspectos relacionados con la creatividad, la imagen profesional y el uso de las redes sociales, mientras que para Sistemas Microinformáticos se están diseñando contenidos vinculados a la aplicación de la inteligencia artificial.

Además, en los próximos meses está prevista la participación del IES Muriedas y del IES Ría del Carmen en el programa de fomento de la cultura emprendedora del Ayuntamiento de Camargo, que incluye otras acciones, como la campaña 'Emprender, ¿por qué no?', que se desarrolla de forma presencial en los centros educativos, y las Jornadas de Orientación Laboral, que este año celebran su décimo aniversario.