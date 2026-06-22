Camargo prepara la noche "más multitudinaria" de sus fiestas de San Juan con fuegos, hoguera y la Orquesta Panorama

La noche de San Juan de Camargo contará con fuegos artificiales, hoguera y una actuación de la Orquesta Panorama - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fuegos artificiales, una hoguera y la actuación de la Orquesta Panorama serán las actividades protagonistas de la velada de San Juan en Camargo, que tendrá lugar este martes, 23 de junio.

El Ayuntamiento de Camargo ha explicado en un comunicado que está ultimando los preparativos para la celebración de la noche "más multitudinaria de las fiestas de San Juan", que volverá a reunir a miles de personas en el entorno del Parque de Cros.

El Consistorio ha detallado que la jornada comenzará a las 18.30 horas en la Plaza de la Constitución con la actuación de la Escuela de Danza Carlota Argos, que será la antesala del grupo Directo Cover, que a las 20.00 horas ofrecerá una actuación dentro del programa de música en la calle.

Los actos centrales de la jornada se trasladarán a la zona de Cros, donde a las 23.00 horas se procederá al encendido de la tradicional Hoguera de San Juan, que estará acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales.

Además, la celebración continuará a partir de la medianoche en el parking de Cros con la actuación de la Gran Orquesta Panorama.

Ha recordado que las fiestas concluirán el miércoles 24 con los tradicionales actos religiosos y populares en el Alto Maliaño, puesto que a las 11.00 horas tendrá lugar el pasacalles de pito y tambor y, posteriormente, la Iglesia de San Juan Bautista acogerá la solemne misa en honor del santo, cantada por el Coro Juan de Herrera y la Rondalla El Cachón de Maliaño.

Tras la ceremonia religiosa se celebrará la una "cachonada" organizada por la Asociación Cultural Alto Maliaño y servida por el Grupo Scout Cachón de Maliaño.

La programación del miércoles se completará con el concierto de Nando Agüeros, después de que la organización haya decidido suspender tanto las actividades infantiles en la Plaza de la Constitución, como el reparto de chocolate para los más pequeños, debido a la previsión de altas temperaturas para la jornada.

Durante estos días continúa abierta la feria instalada en el Parque de Cros, que permanecerá en funcionamiento hasta el 24 de junio.