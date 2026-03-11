Camargo prepara un nuevo contrato para reforzar el mantenimiento de las instalaciones deportivas de Cros

Archivo - Camargo prepara un contrato para reforzar el mantenimiento de las instalaciones deportivas de Cros - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo está ultimando los pliegos del nuevo contrato para la gestión de las instalaciones deportivas del interior del Parque de Cros de Maliaño, que se adaptará al convenio de actividades deportivas de Cantabria vigente hasta 2028.

Así lo ha manifestado la concejala de Deportes, María Higuera, quien se ha mostrado "sorprendida" este miércoles por el mensaje "alarmista y desacertado" del sindicato UGT, que horas antes ha criticado al Consistorio por "el estado de deterioro y de abandono" de las instalaciones y la "incertidumbre" laboral de su plantilla por no haberse resuelto todavía el concurso público de la empresa adjudicataria del servicio.

En este sentido, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, la plantilla está subrogada.

En un comunicado, el equipo de Gobierno ha afirmado además que el contacto con la empresa concesionaria "es permanente". De hecho, ayer mismo se celebró una reunión de trabajo para abordar la situación del servicio y su continuidad, ha aseverado la concejala.

Asimismo, la edil ha trasladado "un mensaje de tranquilidad" tanto a los usuarios de este complejo deportivo como a los trabajadores, puesto que -"a pesar de que la falta de mantenimiento de la que alerta UGT corre a cargo, desde el año 2003, de la misma empresa a la que se refiere el sindicato"- las mejoras realizadas han sido "constantes" desde el inicio de esta legislatura.

ACTUACIONES POR 150.000 EUROS

En este sentido, Higuera ha defendido las intervenciones acometidas en el centro deportivo de Cros, donde hasta la fecha se han ejecutado obras por valor de 150.000 euros, ha afirmado. Un punto en el que la concejala se ha preguntado "dónde estaba UGT en la anterior legislatura, cuando no se hizo ninguna inversión en este emplazamiento".

Entre los trabajos se encuentra la renovación de la instalación eléctrica y del sistema de alumbrado del edificio, así como diversas actuaciones en la zona del sótano.

Asimismo, se han reparado y puesto nuevamente en funcionamiento las bombas de recirculación de las piscinas -fundamentales para garantizar la depuración del agua y su correcta temperatura-, que presentaban un importante deterioro.

También, el Ayuntamiento ha adquirido nuevas bombas de repuesto para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y poder actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

Más allá, se han llevado a cabo mejoras en distintos espacios del complejo deportivo, entre ellas la reparación de elementos en la zona de calderas y la sustitución de los lucernarios de la cubierta situada sobre el gimnasio, lo que ha permitido eliminar las filtraciones de agua que se producían en esa zona.

A estas intervenciones se suman trabajos de en ventanas e instalaciones interiores y el rejuntado de pavimentos en las playas de las piscinas y en los vestuarios.

En estos momentos, el Ayuntamiento analiza la implantación de un nuevo sistema de depuración del agua que permitiría mejorar la calidad ambiental de los espacios deportivos al reducir el uso de productos químicos en el tratamiento de las piscinas. Este sistema, incorporaría también herramientas de monitorización digital para controlar en tiempo real parámetros como el pH, el cloro o la temperatura del agua, con el objetivo de reforzar el mantenimiento preventivo y garantizar las mejores condiciones para los usuarios.

En cuanto a la empresa concesionaria, Sport Studio Servicios Deportivos, Higuera ha destacado el trabajo de los profesionales encargados de desarrollar las actividades deportivas.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo que realizan tanto los socorristas como el personal de sala y los monitores que imparten disciplinas como pádel, pilates o cross training, cuya profesionalidad y dedicación resultan fundamentales para el buen funcionamiento del servicio", ha subrayado.

Sin embargo, ha explicado que el nuevo contrato introducirá "cambios importantes" en el ámbito del mantenimiento del complejo deportivo, un aspecto que "presenta margen de mejora" en la prestación del servicio.

"El mantenimiento de las instalaciones es un aspecto claramente mejorable, una razón por la que desde el Ayuntamiento estamos trabajando en un nuevo contrato que nos permita reforzar este punto y garantizar unas instalaciones en las mejores condiciones para usuarios y trabajadores", ha señalado.

De este modo, se ha referido a las actuaciones realizadas para mejorar un equipamiento que "arrastra carencias acumuladas durante años", fruto de la "falta de inversión" y de "una ausencia de mantenimiento adecuado por parte de los anteriores gobiernos municipales".