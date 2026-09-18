Camargo prevé reunir a cerca de un millar de ciclistas en la 42ª edición del Día de la Bici

Archivo - Día de la Bici de Camargo en foto de archivo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Camargo volverá a convertirse el domingo, 4 de octubre, en punto de encuentro para ciclistas de todas las edades con motivo de la 42ª edición del Día de la Bici, una de las citas deportivas populares con mayor trayectoria de Cantabria. Organizada por la Peña Ciclista Sprint y patrocinada por el Ayuntamiento de Camargo, la jornada espera reunir a cerca de un millar de personas para completar un recorrido de 12 kilómetros a través de las ocho pedanías del municipio.

La concejala de Deportes, María Higuera, ha señalado que el Día de la Bici "forma parte de la historia reciente de Camargo y de los recuerdos de varias generaciones de vecinos". En este sentido, Higuera ha animado a las familias a participar en una iniciativa que permite "compartir deporte y convivencia en un ambiente festivo".

"Son muchos los niños y niñas que realizan este recorrido acompañados por sus padres o sus abuelos, y precisamente esa capacidad para reunir a personas de todas las edades es una de las claves de que el Día de la Bici siga creciendo después de más de cuatro décadas", ha aseverado la edil, quien ha agradecido a la Peña Ciclista Sprint el "enorme trabajo realizado para mantener viva esta jornada", así como la implicación de los voluntarios y servicios que hacen posible su celebración.

La salida de la 42ª edición del Día de la Bici tendrá lugar a las 10.30 horas desde la Avenida de la Concordia. Desde allí, los participantes recorrerán Revilla, Camargo y Escobedo, donde se instalará un punto de control y se entregarán los tickets para participar posteriormente en el sorteo de regalos. La marcha continuará por Igollo, Cacicedo, Herrera, Muriedas y Maliaño, antes de concluir en la Plaza de la Constitución.

Al finalizar el recorrido, los ciclistas recibirán una bolsa de avituallamiento y podrán participar en el sorteo de distintos obsequios, entre ellos una bicicleta. Además, la organización reconocerá a quienes acudan con las bicicletas más originales y a los participantes de mayor edad.

La Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil prestarán servicio durante el recorrido para garantizar la seguridad de los participantes. Todas las personas que tomen parte en la marcha deberán acudir provistas de casco.