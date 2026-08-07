Camargo, primer ayuntamiento cántabro en ayudar con 300 euros a jóvenes del municipio a sacar el carné de conducir

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CAMARGO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo será el primero de Cantabria en ayudar a jóvenes del municipio a sacar el carné de conducir, con una nueva línea de subvenciones dotada con una partida inicial de 30.000 euros, 300 por beneficiario para obtener los permisos A, AM, B, C, D y E.

El alcalde, Diego Movellán, ha anunciado este viernes la puesta en marcha esa iniciativa, denominada 'Camargo al Volante', que se llevará al próximo Pleno municipal para habilitar la partida.

El objetivo del Consistorio es que la convocatoria pueda ponerse en marcha en septiembre y octubre, para que los beneficiarios puedan recibir las ayudas antes de que acabe el año.

La ayuda responde al compromiso del Ayuntamiento de seguir ampliando las medidas de apoyo a jóvenes y familias del municipio, con herramientas que contribuyan a "mejorar sus oportunidades de formación, empleo y emancipación".

En concreto, esta línea de ayudas dará respuesta a la necesidad de disponer del permiso de conducir para acceder al mercado laboral, en especial en empleos que requieren vehículo propio o permisos profesionales para circular con motocicletas, turismos, autobuses o camiones.

"Queremos ayudar a nuestros jóvenes a estar mejor preparados para incorporarse a un mercado de trabajo cada vez más exigente. Obtener el carné supone un esfuerzo económico importante para muchas familias y, al mismo tiempo, puede abrir nuevas posibilidades de empleo y facilitar la autonomía personal", ha explicado Movellán.

La convocatoria de Camargo será compatible con las ayudas que concedan otras administraciones, de forma que los jóvenes del municipio podrán beneficiarse de más programas siempre que cumplan las condiciones de sus respectivas bases.

Y aunque Camargo será el primer ayuntamiento de Cantabria en poner en marcha una ayuda municipal de estas características, el alcalde no renuncia a seguir reclamando mejoras en las frecuencias y en la cobertura del transporte público, ni a impulsar recursos que favorezcan la movilidad sostenible.

'Camargo al Volante' forma parte de la ampliación de las políticas sociales y de apoyo a las familias del Ayuntamiento esta legislatura, con ayudas a transporte universitario, material escolar o desplazamientos vinculados a Formación Profesional y otros estudios, ya que se han ido incorporando nuevas líneas dirigidas a diferentes etapas y necesidades de las familias del municipio.

Entre ellas figura Camargo Nido, la ayuda municipal de 300 euros a la maternidad y paternidad, que cuenta con una dotación anual de 35.000 euros, así como el programa para la instalación de ascensores en edificios, dotado con 180.000 euros.

A estas iniciativas se incorporarán en los próximos meses otras tres nuevas: las Ayudas a la Crianza, con una partida de 60.000 euros para gastos de guardería; el Cheque Bañera, con otros 60.000 euros y ayudas de 600 euros; y las ayudas destinadas a las personas celiacas, presupuestadas en 40.000 euros y con 250 euros por beneficiario.

Estas tres líneas, junto a los 30.000 euros de 'Camargo al Volante', está previsto que se convoquen entre septiembre y octubre para que puedan resolverse y abonarse antes de fin de año.

En conjunto, el Ayuntamiento destina 405.000 euros anuales a nuevas líneas de ayuda creadas esta legislatura: 180.000 para ascensores, 35.000 para Camargo Nido, 60.000 para Ayudas a la Crianza, 60.000 para el Cheque Bañera, 40.000 para ayudas a personas celiacas y 30.000 para Camargo al Volante.

Movellán ha subrayado que esta inversión refleja "una apuesta histórica por las familias y por los ciudadanos de Camargo".