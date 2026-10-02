Camargo refuerza el mantenimiento preventivo de los espacios públicos con la llegada del otoño - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo, con la llegada del otoño, ha reforzado las labores de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos que desarrollan las cuadrillas vinculadas a los programas de empleo, adaptando parte de sus actuaciones a las necesidades propias de esta época del año.

Los trabajos se están desarrollando de manera simultánea en diferentes puntos del municipio e incluyen desde la limpieza de caminos, barrios y espacios de uso público hasta el mantenimiento del mobiliario urbano y actuaciones preventivas destinadas a favorecer el funcionamiento de las infraestructuras ante los episodios de lluvia, ha informado el Ayuntamiento.

Dentro de estas labores se están llevando a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento de los bombeos de aguas pluviales de La Llastra, Monasterio y Solacuesta, en Escobedo, con el objetivo de prevenir posibles incidencias en los próximos meses. A ello se suma la limpieza de imbornales realizada en Cacicedo, dentro de las actuaciones preventivas que se intensifican coincidiendo con el cambio de estación.

Además, las cuadrillas han intervenido en el barrio Mijares de Escobedo, mientras que en Revilla se han acondicionado diferentes zonas, entre ellas el entorno de la ermita del Carmen y el aparcamiento de las huertas municipales. En Igollo, los trabajos han alcanzado el entorno de la iglesia y el camino de Cobeñas, mientras que en el barrio Buenos Aires, en Muriedas, y en Trece Rosas, en Maliaño, se han desarrollado actuaciones de mantenimiento de bancos y papeleras.

El alcalde, Diego Movellán, ha puesto en valor "el esfuerzo que se está realizando para aprovechar todos los medios de los que dispone actualmente el Ayuntamiento y llegar al mayor número de puntos a lo largo de los ocho pueblos".

En este sentido, ha incidido en que el Ayuntamiento "permanece pendiente" de la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza viaria, ya adjudicado por cerca de 9,8 millones de euros para los próximos cinco años.

"Por parte del Ayuntamiento el trabajo está hecho, y estamos preparados para poner en marcha el servicio en cuanto finalicen los procedimientos pendientes", ha manifestado el regidor, quien ha subrayado que, mientras tanto, se seguirán utilizando "todos los medios" al alcance municipal "para mantener Camargo en las mejores condiciones que nos sea posible".

El nuevo contrato de limpieza viaria contempla un importante incremento de los recursos humanos y materiales destinados al servicio, así como la incorporación de nueva maquinaria y una ampliación de las frecuencias de limpieza en el Valle.

"Tenemos claro cuál es el nivel de limpieza que queremos para Camargo y hemos diseñado un servicio dimensionado a las necesidades reales de un municipio como el nuestro", ha indicado Movellán.

Por último, se ha referido a los dos recursos pendientes de resolución en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales como el "último escollo" para que los vecinos "disfruten del nivel de limpieza y mantenimiento que merecen".