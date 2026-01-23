Camargo reivindica en Fitur su papel como "territorio de conexión" entre la costa, la ciudad y el valle

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en Fitur - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha reivindicado este viernes en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) el papel del municipio como un "territorio de conexión" que permite descubrir Cantabria desde una perspectiva "cercana, accesible y auténtica".

Así, Movellán ha indicado que Camargo es un "municipio singular" por su capacidad para integrar, en un mismo espacio, la costa, la ciudad y el valle, una combinación que ofrece al visitante una "visión completa" del territorio cántabro "sin necesidad de grandes desplazamientos".

"Camargo es un punto de encuentro entre paisajes, formas de vida y tradiciones que conviven en pocos kilómetros y que definen la identidad del municipio y del conjunto de la comunidad autónoma", ha aseverado el regidor.

En su visita al stand institucional de Cantabria en Fitur, ha destacado que Camargo "cuenta con un destacado patrimonio reconocido por la UNESCO" al formar parte del Geoparque Costa Quebrada y albergar la Cueva de El Pendo, declarada Patrimonio Mundial por su conjunto de arte rupestre.

Un reconocimiento al que se suma el paso histórico del Camino de Santiago por el municipio, algo que, en palabras del regidor, "refuerza su carácter como territorio de tránsito, encuentro y cultura compartida".

En este sentido, el alcalde ha insistido en que la estrategia turística de Camargo se basa en ofrecer "experiencias que se viven y se comparten", puesto que, frente a un modelo de consumo rápido, su municipio apuesta por un "turismo cercano y participativo", en el que el visitante "entra en contacto con la vida cotidiana del municipio y se siente parte de ella".

En este punto, ha puesto en valor el calendario de eventos, "que cada año atrae a más visitantes", como un producto turístico "consolidado y de calidad". Así, se ha referido a celebraciones como el homenaje a Pedro Velarde por el 2 de Mayo, las fiestas de San Juan o El Carmen en Revilla, citas que "reúnen cada año a miles de personas" y "muestran un Camargo vivo, implicado y auténtico", donde la historia "se recrea en la calle", gracias a la "implicación activa" de los camargueses.

Por último, el alcalde ha hecho hincapié en que Camargo es, para muchos viajeros, "la puerta de entrada a Cantabria", al albergar infraestructuras como el aeropuerto, y ha puesto de relieve que se trata de un municipio que "combina naturaleza, patrimonio, vida urbana y una oferta comercial y hostelera de primer nivel".