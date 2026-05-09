Camargo reivindica su modelo deportivo basado en la formación, que "replican" otros municipios

Foto de familia de la 32º Gala del Deporte de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera acogió en la tarde noche de este viernes la 32º Fiesta del Deporte de Camargo, una gala en la que el Ayuntamiento reconoció a más de 170 deportistas, equipos, clubes, entidades colaboradoras y personas vinculadas al desarrollo y promoción del deporte en el municipio por los logros alcanzados durante 2025.

El alcalde, Diego Movellán, reivindicó el peso del deporte en la identidad del municipio y aseguró que "cuando uno entra hoy aquí y ve a tantísima gente vinculada al deporte, entiende perfectamente por qué otros municipios están siguiendo el 'modelo Camargo'". Según afirmó, este modelo está basado en "la formación, en la participación y en crear oportunidades desde edades tempranas".

Además, el regidor defendió una visión del deporte vinculada al esfuerzo y a la superación personal. "Aquí el deporte es una forma de disfrutar y superarnos", subrayó Movellán, quien también incidió en el papel estructural que desempeña el tejido deportivo en la vida del municipio.

"No hay Camargo sin el deporte de Camargo", señaló, antes de poner en valor el peso del deporte base, los clubes históricos y la presencia creciente de deportistas locales en competiciones nacionales e internacionales.

El evento rindió homenaje a deportistas destacados como Bruno Macho, campeón del mundo joven de boxeo profesional; Jana Muñoz, campeona del mundo y de Europa de balonmano playa con la selección juvenil; las hermanas Celia y Marina Abril, referentes nacionales en petanca; Paula Noreña, en pádel; Fuencisla Vaquero, en carreras de obstáculos; Joaquín Pardo, en natación; Marta Castillo y Rebeca Bustara, campeonas de España de bolo palma; o las boxeadoras Idaira Gastañaga y Nayara Núñez, campeonas nacionales en sus respectivas categorías.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del Premio Especial a los Valores Deportivos 'Paco Larrauri' al Club Natación Camargo Sin Límites, representado por Yamila Lavín y Óscar Rodríguez, así como a la atleta Natalia Bustamante.

Sobre el club galardonado, el alcalde aseguró que "representan perfectamente lo que queremos ser como municipio, una tierra sin barreras. La casa de hombres y mujeres sin límites".

Asimismo, la gala reconoció la trayectoria y contribución al deporte local de personas y entidades como Jesús María Herrero, la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Camargo, la Peña Bolística de Herrera de Camargo (coincidiendo con su 50 aniversario); Manuel García, organizador de los 10k Camargo Pedro Velarde; Jesús Zamanillo, presidente de la Peña Ciclista Sprint; Iván González, docente en el IES Muriedas, o Joaquín Rueda, histórico presidente del Velarde CF.

INFRAESTRUCTURAS

En el apartado de infraestructuras, Movellán avanzó el compromiso municipal de seguir invirtiendo en el mantenimiento y modernización de los espacios deportivos.

"La piscina de Cros, las piscinas de verano, los pabellones o las pistas polideportivas necesitan inversión, mantenimiento y modernización", afirmó el alcalde, quien reconoció lo "difícil" que es "poner a punto" espacios que "no han recibido mantenimiento durante más de una década".

"Invertir en deporte no es un lujo", aseveró Movellán, quien puso el acento en que Camargo se ha convertido en el municipio "con más pruebas deportivas a lo largo de todo el año", con el consiguiente impacto en la actividad social y económica local.

La gala contó también con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, que destacó que "Camargo puede ser un espejo de la importancia que el deporte tiene también para el Gobierno", ya que lo considera como "una palanca fundamental de atracción turística".

A su juicio, los acontecimientos deportivos, muchos de los cuales tienen lugar fuera de la temporada estival, "son un ejemplo de motor económico y de dinamización social". "Cuando hay un evento deportivo importante lo nota la ciudad, la hostelería y la economía en su conjunto".

Tras agradecer al Ayuntamiento y al alcalde su invitación a asistir a esta Gala y felicitar a los galardonados, Martínez Abad incidió en que el compromiso del Gobierno no es solo invertir en infraestructuras deportivas, sino participar "de forma activa en eventos como este, que premian a los mejores del deporte en diferentes categorías".