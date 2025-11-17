Camargo renaturalizará el Parque Lorenzo Cagigas a comienzos de 2027

CAMARGO , 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo prevé acometer la renaturalización del Parque Lorenzo Cagigas a comienzos de 2027, un proyecto que cuenta con un millón de euros de inversión y un plazo de ejecución de unos 12 meses.

Así lo ha informado el alcalde, Diego Movellán, este lunes en rueda de prensa, en la que ha presentado el proyecto, que cuenta con una aportación de 600.000 euros del Gobierno de Cantabria.

Movellán ha destacado que esta obra "va más allá de una simple mejora estética", puesto que "nacerá un nuevo parque de 3.000 metros cuadrados y totalmente accesible", en el que se van a eliminar los diferentes niveles que existen en la actualidad para facilitar el tránsito a todas las personas.

El alcalde ha avanzado que será este martes, en el pleno extraordinario en el que se dará luz verde al Presupuesto de 2026, cuando se iniciarán los trámites de esta obra con la aprobación de la modificación presupuestaria, que dotará con un millón de euros el inicio del proceso de licitación y adjudicación de los trabajos, a la espera de que llegue la resolución del Plan de Obras del Gobierno de Cantabria.

Así, Movellán prevé que sea a comienzos de 2027 cuando los vecinos disfruten de la transformación de este espacio, una zona "muy concurrida" que los camargueses utilizan a diario para desplazarse al centro de salud, la biblioteca, la piscina de Cros o los centros comerciales.

TRES GRANDES ZONAS

Así, el nuevo parque se estructura en tres grandes zonas funcionales: la alameda, el jardín y la plaza informal. La alameda conservará sus plátanos de sombra y se mejorará el pavimento y la iluminación. Además, se incorporarán zonas de descanso entre parterres vegetales.

El proyecto contempla en este área la preservación de las dimensiones del paseo y la integración de bancos entre la vegetación de sombra, mientras que en la zona norte se dispondrá un jardín formado por 12 áreas conectadas a través de cinco caminos interiores, con zonas de paso y de estancia.

Un área que se completa con un espacio central circular de césped, que incluye una pérgola metálica, caminos estrechos, arbustos ornamentales y praderas de gramíneas.

Por otro lado, en la parte sur se creará una plaza con una fuente de suelo de nueve chorros verticales, una amplia zona de césped, caminos ajardinados, un pequeño bosque urbano con zonas de sombra y espacios de juego.

Movellán ha subrayado que el diseño proyecta "más de 20 áreas en las que estar, leer o charlar", todas ellas equipadas con bancos de madera, que suman en total 68 metros lineales de mobiliario.

Ha indicado que, desde el punto de vista paisajístico, "se respetan los árboles existentes y se incorporan nuevas especies". En concreto, el presupuesto en jardinería asciende a 77.500 euros, el 10,4% del total.

Otros detalles destacados de esta actuación, en materia de sostenibilidad, es que el pavimento permeable permitirá la infiltración del agua de lluvia, algo que reduce el riesgo de encharcamientos, mejora el drenaje urbano y contribuye a disminuir el efecto 'isla de calor'.

Además, el sistema de iluminación cuenta con siete luminarias suspendidas en cables entre postes metálicos, en disposición diagonal al paseo, lo que garantiza una iluminación "uniforme y estética".

La actuación también refuerza la movilidad sostenible con la instalación de 10 aparcabicis en el entorno. Además, se creará una zona específica para gimnasia al aire libre, donde se reubicarán los aparatos actualmente existentes.

En cuanto a instalaciones como el kiosco, "inutilizado por falta de demanda", o a las letras de 'Maliaño', el regidor ha indicado que estos elementos serán trasladados a otros puntos de la pedanía.

En el caso de las letras será la Junta Vecinal el organismo que decida su nueva ubicación, si bien en opinión del regidor "quedarían muy bien con el fondo de la bahía, nuestro balcón al mar en Punta Parayas".

Para Movellán, este proyecto es "una declaración de principios" de un municipio que "padece aún, en gran medida, las secuelas del urbanismo de los 70 y 80, basado en el hormigón". Así, con el Parque Lorenzo Cagigas comienza a "transformarse en un municipio más saludable, accesible y respetuoso con los recursos naturales".