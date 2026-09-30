Camino Escena Norte llega esta semana a Los Corrales, Santoña, Torrelavega y Astillero

Archivo - 'La Niña 104' De Yarleku Teatro. - ESCENA NORTE - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de Camino Escena Norte acerca esta semana las propuestas 'Peter Pan y Wendy', 'Juana I de Castilla', 'La niña 104' o 'Dibújame una palabra', llegadas de La Rioja, Asturias y Navarra, hasta escenarios de Los Corrales de Buelna, Santoña, Torrelavega y Astillero.

En todas las citas, tras las actuaciones, las compañías participantes mantendrán un encuentro con el público asistente, ha indicado la organización en un comunicado.

Este viernes, 2 de octubre, el Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna acogerá, a las 19.30 horas, la puesta en escena de 'Peter Pan y Wendy' una propuesta para todos los públicos a cargo de la compañía riojana El Perro Azul.

A lo largo de los 55 minutos que dura la obra, el público descubrirá como Wendy abandona su casa y vuela con Peter Pan y Campanilla hasta el país de Nunca Jamás, donde le esperan los niños perdidos, las hadas, las sirenas y los piratas del Capitán Garfio.

El Perro Azul recupera así la aventura de J.M. Barnie en una propuesta de teatro y títeres que habla también sobre el paso del tiempo, la infancia y el deseo de no crecer. La entrada será gratuita hasta completar aforo y se puede reservar a través de www.reservaentradas.com.

Por su parte, Nueve Lunas Teatro estará en el Teatro Casino Liceo de Santoña este sábado, 3 de octubre, a las 20.00 horas para presentar el montaje 'Juana I de Castilla', para todos los públicos.

Los asistentes descubrirán un encuentro entre Juana I de Castilla y una psicóloga que estudia su vida. La propuesta juega con esos dos espejos para preguntarse dónde terminan los diagnósticos y dónde empiezan las presiones externas.

Con humor, ironía y música, Nueve Lunas aborda la violencia sufrida por las mujeres y la salud mental. La entrada será gratuita y se podrán retirar invitaciones en taquilla o a través de www.reservaentradas.com.

Para el domingo, 4 de octubre, Camino Escena Norte ha programado dos actuaciones. A las 12.00 horas, los asturianos Luz de Gas Teatro estarán en el Teatro Concha Espina de Torrelavega con 'Bibújame una palabra', un espectáculo de teatro y títeres para público infantil y familiar. Se trata de una pieza que habla sobre el derecho a la educación, la resiliencia y la creatividad como herramienta de expresión.

Las entradas tienen un precio de 4,5 euros y están a la venta a través de www.tmce.es y Giglon. Además, si no se han vendido todas, se podrán adquirir en taquilla desde dos horas antes del inicio de la función.

También, a las 12.00 horas del domingo, los navarros Yarleku Teatro presentarán en la Sala Bretón de Astillero 'La niña 104/104. Haurra', una propuesta de teatro y títeres para todos los públicos cuya protagonista es la niña 104, que vive en un orfanato y sueña con ser adoptada. Yarleku Teatro propone una historia sobre pertenencia, expectativas, afecto y necesidad de ser querida.

Las entradas tienen un precio entre 1,5 y 2euro y se pueden adquirir en taquilla o a través de www.reservanetradas.com.

Camino Escena Norte celebra estas semanas su octava edición bajo el lema 'Latidos escénicos', una propuesta que vuelve a conectar a través de las artes escénicas Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja.

Hasta el 15 de noviembre, 18 compañías participan en el Itinerario Constelaciones, programa de intercambio artístico que muestra parte de la producción escénica profesional de los seis territorios a través de propuestas de teatro, títeres, danza y artes del movimiento, circo contemporáneo e ilusionismo.