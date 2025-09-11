Presentación de la programación en Cantabria de la edición de Camino Escena Norte - GOBIERNO DE CANTABRIA

Se inicia este viernes en Unquera y pasará por Santander, Marina de Cudeyo, Los Corrales, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa Camino Escena Norte traerá siete espectáculos de teatro, danza y nuevo circo a ocho localidades cántabras a partir de este viernes, 12 de septiembre, cuando arrancará con la propuesta 'Multiperspertivas#3' en Unquera.

Se trata de una propuesta "original y novedosa" de los gallegos Paula Quintas Cía, que combina improvisación teatral, danza, circo y performace. Se podrá ver en la Plaza del Auditorio Bajo Deva a las 20.30 horas, con entrada libre.

Camino Escena Norte se desarrolla en las comunidades autónomas del norte por las que discurre el Camino de Santiago, a las que este año se suma La Rioja como novedad. Así, está promovido por las propias asociaciones profesionales de productoras de artes escénicas ESCENA GALEGA (Galicia), ESCENASTURIAS (Asturias), ACEPAE (Cantabria), ESKENA (Euskadi), ESNA (Navarra) y AESCENA (La Rioja).

En total, serán 60 las localidades de estas autonomías por las que pasará desde este viernes hasta el 26 de octubre este programa itinerante que, bajo el lema 'Sembrar, cuidar, florecer', cuenta con la participación de 18 compañías de teatro, danza y artes en movimiento y nuevo circo.

Será en escenarios históricos y espacios singulares y se desarrollará dentro del llamado itinerario 'Constelaciones', una programación de artes escénicas de corte generalista en la que prevalece la diversidad de lenguajes, estéticas y formatos, tanto para público infantil y adolescente como adulto.

Además de los espectáculos, incluye dos extensiones fuera de las fechas del programa oficial, encuentros con el público, seis colaboraciones en festivales y tres funciones destinadas a público escolar.

Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, en la que ha detallado que el programa llegará a las localidades cántabras de Unquera, Santander, Marina de Cudeyo, Los Corrales de Buelna, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo y San Vicente de la Barquera.

Lo hará de la mano de seis compañías procedentes de Galicia (Paula Quintas Cía y Chévere), Euskadi (Tartean Teatro y Olatz Gorrotxategi), Asturias (Zigzag Danza) y La Rioja (El Sapo).

Tras el estreno de este viernes en Unquera, el programa en la comunidad continuará el día 19 en Santander en el Palacio de Festivales con 'El dilema del corcho', de Tartean Teatro. Seguirá el 20 en Marina de Cudeyo en el Teatro de las Antiguas Escuelas de Orejo con la compañía Olatz Gorrotxategi y su propuesta 'Progreso'.

Además, en Los Corrales se podrá ver el día 26 en el Teatro Municipal a Chévere que presentará 'Helen Keller, ¿la mujer maravilla?', que también estará el 3 de octubre en el Teatro Concha Espina de Torrelavega.

En octubre, Camino Escena Norte llegará el día 17 a Castro Urdiales con 'Postales rotas' de los asturianos Zigzag Danza y el 23 a Laredo con 'Te regalo el sol' de El Sapo Producciones.

Por último, y como extensión del programa, San Vicente de la Barquera acogerá el 7 de noviembre en el Auditorio Municipal David Bustamente este último espectáculo.

En cuanto a la participación cántabra en esta séptima edición de Camino Escena Norte, correrá a cargo de El Tejo Producciones, que presentará 'El jardín de las posibilidades'; Ábrego Teatro, con su producción 'Soñando a Lorca', y Escena Miriñaque, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2024, que girará con 'tÁ'.

La huella de Cantabria en esta edición también está presente en la su imagen creada por la diseñadora cántabra Isabel de la Sierra.

Junto a Eva Guillemina Fernández, han estado presentes en la rueda de prensa la vicepresidenta de la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas, Patricia Cercas, y representantes de las tres compañías cántabras que participarán en el programa.

NOVEDADES

Entre las novedades de este año se incluyen tres funciones dedicadas al público escolar en Cantabria, y Logroño y Arnedo (La Rioja).

Asimismo, estarán los 'FOCOS', que se estrenan en Cantabria, y que contendrán un programa de actividades; desde acciones de promoción del sector escénico cántabro hasta el 'Encuentro Habitación Peregrina PRO', que se ha desarrollado en Lugo desde 2020, y ahora pasa a ser itinerante celebrándose entre el 16 y el 18 de septiembre en el Palacio de Festivales.

Un total de 37 compañías se han inscrito ya en este espacio de convivencia profesional donde los participantes entran en contacto. Contará también con la presencia de 20 programadores procedentes de los seis territorios.

Todo ello se desarrolla dentro del programa 'Camino Expandido', que convive con el de 'Constelaciones' y que abarca toda la actividad fuera del circuito de funciones.

Además de las novedades, en esta edición se mantienen actividades como talleres, coloquios y encuentros con el público.

CATÁLOGO

El Catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte y la iniciativa 'Mirando las constelaciones' redondean la oferta del programa en 2025.

Este año se recorren más 'Senderos', la iniciativa que une al Camino Escena con distintos proyectos culturales con el objetivo de "dar fuerza" y contexto al proyecto, además de impulsar fuera de la comunidad las iniciativas locales.

En esta ocasión, se trabajará con con FIOT (Festival Internacional Outono de Teatro) de Carballo (Galicia); Rincones y Recovecos y Danza Xixón, en Asturias; el programa Movimiento en Red Cantabria; Bideart Zigoitia, en Euskadi, y Festival Mute y el Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja (FITLO), ambos en La Rioja.

Por su parte, el Catálogo de Espectáculos Recomendados incluye una selección de 36 producciones (seis por comunidad) que sirve de promoción y apoyo a su distribución fuera del ámbito del proyecto.

Este catálogo está editado en formato digital y se ha enviado a 400 profesionales de la programación de todo el Estado.

Por último, 'Mirando las constelaciones' es un mapeo de las sedes en las que habrá actividades de Camino Escena Norte, y que se puede consultar en escenanorte.com.