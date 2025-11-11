La campaña '+Cabárceno por menos' ofrece precios reducidos en las entradas y visitas guiadas a los recintos

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña '+Cabárceno por menos' se desarrollará desde este 11 de noviembre al 4 de diciembre en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno con precios reducidos en las entradas y nuevas experiencias en las visitas a los recintos de animales. En concreto, durante este periodo las tarifas de las entradas serán de 19 euros para adultos y 9 euros la infantil (4 a 12 años).

A estos descuentos se suma la actividad denominada '+ Cabárceno', una nueva experiencia gratuita para los visitantes que ofrece la posibilidad de conocer de cerca algunos de los recintos más emblemáticos del parque y las características de las especies animales que los habitan mediante las explicaciones que proporcionarán los técnicos y cuidadores de la instalación.

Esta actividad se desarrollará todos los días con horarios fijos en cada recinto. Se iniciará en el reptilario (10.45 horas) y continuará en gorilas (11.30 horas), jirafas (12.15 horas) y rinocerontes (13.00 horas). Todos los interesados en disfrutar de '+ Cabárceno' deberán acudir a los puntos de encuentro señalizados en los recintos indicados.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la empresa pública Cantur, ha lanzado esta campaña con el objetivo de "facilitar las visitas a todas las familias y público en general",

Con esta iniciativa, se busca invitar a cántabros y visitantes a descubrir Cabárceno en otoño y, al mismo tiempo, "dinamizar la afluencia, atrayendo público en meses tradicionalmente tranquilos y con un paisaje cambiante que merece la pena pararse a disfrutar", ha explicado el consejero del área, Luis Martínez Abad.

MANTENER LA TENDENCIA POSITIVA

Según ha dicho, en octubre se han registrado datos "muy positivos", con un incremento del 18% en el número de visitas respecto al mismo mes de 2024, y se quiere mantener esa tendencia en los meses que quedan del año. Además, ha destacado el éxito de asistencia durante la programación especial desarrollada en el parque entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, coincidiendo con la semana de vacaciones escolares en Cantabria.

Asimismo, Martínez Abad ha avanzado que los responsables de la instalación ya trabajan en la programación especial que Cabárceno también ofrecerá durante la Navidad.