La campaña de dinamización comercial 'Bingo ComPremio Cantabria' reúne a un millar de presonas en Los Corrales - GOBIERNO DE CANTABRIA

Este viernes llega a Reinosa

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Comercio, junto con la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN) y el apoyo del Ayuntamiento de Reinosa, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Reinosa-ACER y la Cámara de Comercio de Cantabria, ha puesto en marcha la campaña de dinamización comercial 'Bingo ComPremio Cantabria' con la celebración del primero de los bingos previstos, en Los Corrales de Buelna, para repartir vales regalo a los consumidores en los comercios que participen en la actividad.

En concreto, la primera sesión de la campaña ha reunido en la plaza de la Constitución del municipio corraliego a cerca de un millar de asistentes y clientes y ha repartido premios por valor de 2.400 euros en vales de compra, así como materiales de tecnología.

Tras el "éxito" de público y participación de esta primera edición, la campaña llegará este fin de semana a Reinosa, donde el edificio Impluvium acogerá el segundo bingo, a partir de las 20.30 horas, con el fin de promocionar y dinamizar la actividad económica del comercio minorista del municipio a través del fomento del consumo en sus establecimientos comerciales, ha informado este jueves el Gobierno.

Para participar en el bingo es necesario obtener los cartones que están vinculados a los tickets de compra en los establecimientos comerciales de Reinosa que se hayan sumado a la campaña y cuya participación y adhesión es gratuita.

Cada partida de bingo se corresponderá con un color diferente de cartón. Se jugarán cuatro partidas, dotadas con un único premio de vales de compra por valor de 500 euros para cada bingo, y por valor de 100 euros para las líneas.

El reparto total de premios en vales de compra será de 2.400 euros, y solo habrá un premiado por cada bingo y línea.

La participación está abierta a toda persona física mayor de edad que realice compras por importe de 10 euros o superior por ticket, hasta el 9 de octubre y en cualquiera de los establecimientos adheridos a esta iniciativa.

Habrá un único premio de un televisor led de 55 pulgadas, que se sorteará entre aquellos participantes en los bingos que no hayan obtenido premio (ni línea ni bingo). Para ello, tras finalizar los cuatro bingos, los participantes con bingos no premiados podrán entregar esos cartones, escribiendo en la parte trasera del bingo su nombre y su número de teléfono.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha subrayado que este tipo de iniciativas "son clave para la puesta en valor del comercio minorista de nuestros municipios, que es tan necesario para el buen funcionamiento de nuestra economía", al tiempo que ha explicado que gracias a la creación de eventos como éste se fortalece además "la unión de los vecinos, la comunidad y la participación de los habitantes en la agenda cultural de su localidad".

Teniendo en cuenta que se trata de una de las actividades "con más repercusión" como efecto multiplicador de las ventas en el último año y, en especial, en localidades de menor población y con moderada densidad comercial, el consejero ha puesto en valor la colaboración establecida entre Gobierno de Cantabria y COERCAN para celebrar unas iniciativas "con gran acogida entre la ciudadanía".

Toda la información sobre comerciantes y consumidores se puede consultar en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y Linkdn).