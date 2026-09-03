La campaña 'El Racing con Colombia' recauda casi 23.000 euros para los damnificados por el terremoto

Archivo - Aficionados del Racing de Santander - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'El Racing con Colombia', puesta en marcha por el Club y la Fundación verdiblanca, ha logrado reunir 22.908 euros para apoyar a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto que ha dejado casi 350 fallecidos.

Así lo ha informado este jueves la Fundación, que ha indicado que la ayuda se destinará a La Victoria, pueblo natal del exracinguista Gustavo Puerta, con el objetivo de contribuir a paliar las consecuencias de la tragedia.

"La iniciativa demostró, una vez más, la solidaridad de la familia racinguista, que realizó donaciones por valor de 7.636,16 euros", ha resaltado la entidad, que ha recordado que, a esta cantidad, la Fundación Real Racing Club sumó dos euros por cada uno donado, triplicando así el importe inicial y elevando la ayuda hasta casi 23.000 euros.

La Fundación Real Racing Club ha agradecido "el compromiso y la generosidad" de todas las personas que han participado en la campaña 'El Racing con Colombia' iniciada el 10 de agosto. La positiva respuesta recibida permitirá paliar las consecuencias del terremoto y, en especial, ayudar a reconstruir el municipio de La Victoria y el Valle del Cauca. "El racinguismo, sin duda, ha estado a la altura", ha destacado.