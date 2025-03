Los campistas de Ajo presentan la querella contra la dirección por "fraude continuado"

SANTANDER 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Campistas Fijos-Camping Arenas de Ajo, que aglutina a más de un centenar de familias, ha presentado este jueves en el Juzgado de Santoña la querella contra la propiedad por un delito continuado de estafa.

"Confiamos en que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades", han señalado desde la asociación, que ha informado en un comunicado del registro de la querella contra la dirección del camping por el "fraude continuado".

Una querella que sustentan en que, según han señalado, la dirección ha estado durante años ocultándoles la situación "ilegal" en la que se encontraban las parcelas que ocupaban y de las que se les ha desalojado tras la sentencia que ordena el cese de actividad y la demolición de parte de la instalación.

Los afectados, que volverán a manifestarse este domingo, 30 de marzo, en Ajo para exigir "soluciones inmediatas" a su situación, han señalado que, tras haber iniciado acciones legales, los responsables del camping "han comenzado a enviar burofaxes a los campistas, notificando la resolución contractual de la temporada 2024/2025".

No obstante, desde la asociación han denunciado que los propietarios de la instalación "no cesan en su empeño por continuar en el engaño" ya que están "ofreciendo parcelas en un supuesto nuevo complejo de lujo, en el mismo lugar declarado ilegal, sin ningún tipo de previsión de concesión de licencias administrativas, como incentivo para aquellos que opten por no sumarse a las acciones penales en su contra".

Además de la presentación de la querella, de forma paralela la asociación ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para instar al Ayuntamiento de Bareyo a cumplir con "su obligación" de atender sus peticiones y "dar respuesta al incidente de nulidad de actuaciones presentado el pasado 23 de enero".