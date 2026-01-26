Cantabria abona 111.243 euros a los afectados por la paralización de la pesca del jurel

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Pesca ha abonado la totalidad de las ayudas al sector pesquero con puerto base en Cantabria afectados por la paralización temporal de la actividad en la pesquería del jurel.

Un total de seis armadores y 45 tripulantes han sido los beneficiarios de estas contribuciones que han ascendido a una cifra de 111.243 euros, afectados por la paralización temporal de la pesca del jurel prevista para la flota de cerco y de artes menores dependiente de dicha especie.

Estas ayudas están dentro del marco de compromiso del Gobierno de Cantabria con el sector pesquero, para hacerse cargo de la gestión y pago de ayudas a los barcos afectados por paradas biológicas, ha informado este lunes el Ejecutivo.

El objetivo de estas ayudas y de la parada biológica se centran en garantizar la competitividad de la flota, la viabilidad de los operadores y la conservación de los recursos pesqueros. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA).