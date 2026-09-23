Cantabria "acerca el talento" a las 52 empresas que participan en la III Feria de Empleo del Metal

Arasti en la Feria de Empleo del Metal - GOBIERNO

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria tiene como prioridad "acercar el talento a las empresas y las empresas al talento" y así lo refleja, como destaca, con la III Feria de Empleo del Metal de la región, organizada por la Consejería de Industria, el EMCAN y la Fundación Laboral del Metal, y en la que participan 52 empresas.

Ha sido inaugurada este miércoles en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander por el consejero del ramo, Eduardo Arasti, quien ha destacado esa prioridad "clara" del Ejecutivo con iniciativas como esta, "un marco perfecto para que empresarios y demandantes de empleo establezcan relaciones positivas para ambos".

El objetivo de esta cita, que se desarrolla hasta el jueves, es dar respuesta a las necesidades del tejido productivo de la región, ya que "las empresas necesitan cada vez más perfiles especializados y cualificados", como ha expresado, en referencia a ocupaciones como soldador, técnico en mecánica, electrónica, robótica, mantenimiento industrial o control de calidad.

De igual modo, ha subrayado la importancia de la formación continua como herramienta para mejorar las oportunidades laborales de los parados y responder a las necesidades del tejido productivo y, en especial, en el sector del metal, "la columna vertebral de innumerables industrias como la construcción, la automoción, la energía o la tecnología".

En este sentido, Arasti ha recalcado que esta actividad económica genera más del 40 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) industrial de Cantabria y emplea de forma directa a cerca de 30.000 profesionales. En la feria, empresas y organizaciones vinculadas al sector industrial se ponen en contacto directo con profesionales y personas en búsqueda de empleo, para mostrar y conocer las oportunidades y condiciones laborales que ofrece eesta actividad y contribuir a reducir la brecha existente entre la oferta y la demanda de trabajadores.

Durante su intervención, el consejero ha destacado la evolución "positiva" del mercado laboral de Cantabria, que en agosto registró 3.000 parados menos y 13.100 afiliados más que hace tres años. Así, la región cuenta ahora con el paro más bajo de los últimos 18 años, la tercera tasa de desempleo más baja de España, y la afiliación a la Seguridad Social más alta de la historia.

No obstante, ha advertido que en la comunidad autónoma hay 26.994 personas sin trabajo, de las cuales 2.000 pertenecen al sector industrial, y hay "muchas vacantes" sin cubrir hasta el punto de que el 50 por ciento quedan sin hacerlo por falta de personas cualificadas.

Por ello, ha apostado "por actuar" con medidas como la Feria de Empleo del Metal, cuyos resultados obtenidos en la anterior edición, (48 empresas, 3.172 currículos, 70 entrevistas de trabajo, 24 contrataciones y una asistencia de un millar de personas), acreditan que esta iniciativa "genera resultados tangibles y que convierte las oportunidades en empleo real".

SIN RESTRICCIONES Y CON EXCELENTES CONDICIONES.

Teniendo en cuenta que hay muchas mujeres desempleadas cuya preferencia es la industria manufacturera, el consejero ha subrayado que el sector del metal "no tiene restricciones" para ellas, "todo lo contrario", ya que ofrece "excelentes condiciones laborales, promoviendo la inclusión".

También ha insistido en la formación continua, pues de los 26.994 parados en Cantabria, sólo el 20% tiene formación especializada, por lo que el resto sólo puede optar a trabajos básicos. "La formación es básica para poder acceder a empleos de calidad", ha remarcado Arasti, que se ha referido en este punto a las convocatorias y líneas de subvenciones para capacitar a estas personas y prepararlas para los puestos de trabajo ofertados.

En la inauguración también han participado el gerente de la Patronal del Metal y Comercio del Metal de Cantabria (PYMETAL), Alberto Gómez Otero, y la concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander, Chabela Gómez- Barreda.

El primero ha destacado el peso del tejido industrial de Cantabria y la necesidad de seguir incorporando profesionales para acompañar el crecimiento de las empresas, al tiempo que ha puesto en valor el crecimiento continuado experimentado por la Feria. "Necesitamos electricistas, fontaneros, soldadores, especialistas en mecanizado y electromecánicos de mantenimiento. Necesitamos una serie de perfiles que venimos formando de manera continuada, pero nunca es bastante", ha afirmado, para lamentar que la falta de profesionales cualificados es en la actualidad de los principales factores que condicionan el crecimiento de las empresas del sector.

Y la segunda ha puesto en valor el carácter de punto de encuentro de la feria entre el alumnado de Formación Profesional, los centros formativos y las empresas, así como la disposición de los estudiantes a incorporarse al mercado laboral.