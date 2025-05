Cantabria acoge un encuentro con expertos de Europa para abordar los desafíos jurídicos de la digitalización en salud

SANTANDER 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) es sede este jueves y viernes, 29 y 30 de mayo, de dos talleres internacionales en los que expertos de toda Europa debatirán sobre los valores comunes de los sistemas sanitarios y los desafíos jurídicos de la digitalización en salud.

Se trata de un encuentro académico internacional que reúne a especialistas europeos en derecho sanitario y bioética, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

Durante estas dos jornadas de trabajo, el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) será escenario de dos workshops que abordan cuestiones clave para el futuro de la gobernanza sanitaria en Europa, organizados por el Grupo de Derecho Sanitario y Bioética y dirigidos por Joaquín Cayón.

El primer encuentro, titulado 'Revisiting the 2006 Health Values and Principles: Contribution to a real European Health Union?', se celebrará este jueves.

Este taller parte de la necesidad de revisar el documento aprobado en 2006 sobre valores y principios en salud en la Unión Europea, a las puertas de su 20º aniversario y en un contexto marcado por la digitalización, las pandemias, los cambios demográficos y las crecientes desigualdades en salud.

Los expertos reflexionarán sobre cuestiones como la incorporación de nuevos conceptos -One Health, sostenibilidad o el principio de "no dejar a nadie atrás"-, la necesidad de adaptar el lenguaje jurídico y político o la ampliación del foco más allá de los pacientes para incluir a los profesionales sanitarios y a las poblaciones vulnerables.

Además, este viernes se celebrará el segundo workshop, bajo el título 'Digitalisation and EU Health Law: new challenges, opportunities and concerns'.

Esta sesión forma parte de una serie de encuentros anuales impulsados por la profesora Tamara Hervey, en el marco de la elaboración de una sección sobre derecho sanitario europeo para la Oxford Encyclopaedia of EU Law.

Durante la jornada, los participantes analizarán el impacto de la digitalización en distintos ámbitos de la sanidad europea: desde la protección de datos y la gestión de productos sanitarios, hasta el acceso a servicios, la regulación de sustancias de origen humano o el abordaje de productos no saludables.

Además, debatirán un documento conceptual colectivo sobre cómo estructurar esta área transversal del derecho europeo.

Ambas jornadas contarán con la participación de especialistas de referencia procedentes de organismos europeos (Parlamento Europeo) y universidades de diez países: Reino Unido (City St George's University of London y Liverpool John Moores University), Holanda (Erasmus University Rotterdam, University of Amsterdam y Leiden University), Bélgica (Ghent University), Italia (Universidad Roma Tre), Austria (MCI Innsbruck), Suecia (Uppsala University), Irlanda (Maynooth University), Francia (Aix-Marselle University), Polonia (University Gdansk) y Ucrania (Universidad Nacional de Aviación de Kiev).

Por parte de España, participarán los investigadores del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario y Bioética de IDIVAL, instituto integrado por la Consejería de Salud y la Universidad de Cantabria.

Con esta doble cita, Cantabria y el IDIVAL consolidan su papel como espacio de reflexión estratégica sobre la salud en Europa, contribuyendo desde la comunidad autónoma a debates esenciales para la futura Unión Europea de la Salud y para afrontar los desafíos éticos, jurídicos y sociales que plantea la digitalización en el ámbito sanitario, ha destacado el Gobierno.