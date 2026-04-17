Cantabria acogerá por primera vez, del 7 al 9 de mayo, el Congreso de Medicina Rural de SEMERGEN

César Pascual y Javier Bustamante durante el encuentro que han mantenido en dependencias de la Consejería de Salud - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria acogerá por primera vez, del 7 al 9 del próximo mes de mayo, el Congreso de Medicina Rural de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) que, precisamente, se hará coincidir con las VIII Jornadas Interautonómicas de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

El consejero de Salud, César Pascual, ha reconocido hoy el interés que suscita que este VI congreso de SERMEGEN se celebre en la región, concretamente en la Universidad Pontificia de Comillas.

La cita contará con la participación del propio consejero y su programa científico tratará de responder a las expectativas de formación actuales y a las constantes novedades que están surgiendo en el medio rural en los últimos años.

Así lo ha confirmado Pascual en el transcurso del primer encuentro institucional que mantiene con el presidente de SEMERGEN Cantabria, Javier Bustamante, para abordar las principales reivindicaciones y aspiraciones del colectivo en la región.

Durante la reunión, Bustamante también ha agradecido la implicación de la Consejería de Salud con SEMERGEN, y ha destacado el nivel de coordinación alcanzado para desarrollar en Cantabria el primer curso para acreditar la competencia de los tutores de Atención Primaria, que será pionero en España.

Según ha informado el Gobierno, tanto Pascual como Bustamante han coincidió en señalar que la unión entre la Consejería y la sociedad científica está dando frutos y que este curso pondrá en valor la figura del tutor, "que históricamente ha estado poco reconocida".

Ser tutor, han explicado, implica un esfuerzo extra de los profesionales de Atención Primaria, que es "el eje vertebrador del sistema sanitario", y, por lo tanto, contar con profesionales con "ganas" y "predisposición" para ser tutor y formar a los futuros médicos, es clave para mejorar la calidad asistencial.

A SEMERGEN Cantabria pertenecen más de tres centenares de profesionales de la región y entre sus asociados está 97% de los residentes de la comunidad, convirtiéndose así en la sociedad científica con más residentes de España.

SEMERGEN como sociedad científica y profesional a nivel nacional nace en el año 1973 para promocionar la Medicina de Familia, colaborando en la mejora de la asistencia a la población. Entre sus objetivos está también contribuir a perfeccionar la competencia profesional de los médicos, fomentando la investigación, desarrollando la formación continuada y defendiendo los intereses éticos, profesionales y laborales de sus cerca de 10.000 socios.