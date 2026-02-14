Archivo - Cantabria activa la preemergencia del Plan de Inundaciones para el seguimiento de las cuencas, en especial la del Asón.-ARCHIVO - PROTECCIÓN CIVIL RAMALES - Archivo

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha activado este sábado la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCANT) para el seguimiento, análisis y anticipación de las cuencas ante posibles situaciones de intervención, si bien en estos momentos los niveles hidrológicos de la comunidad son normales.

La cuenca que más vigilancia requiere es la del Asón, a su paso por la zona de Coterillo, en Ampuero, según ha informado el Ejecutivo.

Ha recordado que en esta zona la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha cambiado las cotas de riesgo elevándolas en todo su cauce tras las obras que se han acometido en los últimos meses, pasando de 2,60 a 3,60 metros, en amarillo; de 2,90 a 4,20 en naranja, y de 3,30 a 5,20 en rojo. En estos momentos se sitúa en amarillo con un nivel de 3,80 m.

Esta modificación de las cotas permite tener un gran margen ante la crecida del cauce, la pleamar y el posible deshielo, ha indicado el Gobierno.

Se prevé una subida de la marea hasta la pleamar a las 15.07 horas, con un coeficiente de 67, a lo que se une una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado, que podrá alcanzar el umbral de aviso en la zona de los Valles Pasiegos. Parte de esta precipitación caerá en forma de nieve.

En esta fase de preemergencia, se realizará el seguimiento permanente de la situación de las cuencas y contempla una comunicación de la información que pueda ser relevante, tanto a los servicios actuantes como a la población.

Además, el Gobierno contempla llevar a cabo tareas de preparación que tienen por objeto disminuir los tiempos de respuesta para una rápida intervención, así como proceder a la comprobación y preparación de los procedimientos, medios y recursos susceptibles de ser necesarios en la fase de emergencia.

El Gobierno ha señalado que los técnicos de Protección Civil y del Centro de Atención a Emergencias 112 se encuentran realizando un seguimiento continuo de la situación de la cuencas.