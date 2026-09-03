Cantabria activa este viernes el nivel 2 de lucha contra incendios ante el riesgo extremo

Imagen de archivo de la extinción de un incendio en el Puerto de la Braguía - 112 CANTABRIA

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha decidido activar el nivel 2 del operativo de prevención y extinción de incendios forestales a partir de las 07.00 horas de este viernes, 4 de septiembre, ante la previsión de un riesgo de incendios forestales muy alto e incluso extremo en la mayor parte de la región.

El Ejecutivo regional ha analizado las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los índices de peligro de incendios forestales, que sitúan amplias zonas del territorio en los niveles más elevados de riesgo, sin lluvias previstas, temperaturas de entre 30 y 36 grados en el interior y rachas moderadas en zonas expuestas, además de baja humedad relativa.

Ante este escenario, el Gobierno cántabro moviliza todos los recursos humanos y materiales disponibles para garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse a lo largo de la jornada, ha informado en una nota de prensa.

Durante la jornada del sábado, el operativo también permanecerá en situación de máxima alerta y realizará un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de cualquier incidencia que pueda registrarse.

En esta línea, la Dirección General de Montes y Biodiversidad ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitar cualquier actividad que pueda provocar igniciones en el medio natural.

Además, ha recordado la importancia de no utilizar fuego en espacios abiertos, no arrojar colillas ni objetos combustibles y extremar las precauciones en trabajos agrícolas, forestales o de mantenimiento que puedan generar chispas.

Para la Consejería de Desarrollo Rural, la prevención es la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales y proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de las personas.