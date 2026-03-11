Cantabria adquiere tres embarcaciones para reforzar la Unidad de Inspección Pesquera - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha adquirido tres embarcaciones para reforzar la Unidad de Inspección Pesquera, tras una inversión de 151.126 euros, para sustituir las que se estaban utilizando desde 1981.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha conocido este miércoles las nuevas embarcaciones de la Dirección General de Pesca, que reforzarán las labores de inspección, vigilancia y control pesquero en el litoral cántabro, ha informado el Ejecutivo regional.

Durante la visita, le han presentado las características técnicas de estos nuevos medios que mejorarán la capacidad operativa del servicio "esencial para garantizar la protección de nuestros recursos".

Además, ha destacado que estas incorporaciones suponen "un paso muy importante para reforzar la vigilancia de nuestros recursos marinos y garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera, algo fundamental para asegurar la sostenibilidad del sector y la protección de nuestros ecosistemas".

Para Susinos, contar con medios "modernos y adecuados" permite a los servicios de inspección desarrollar su trabajo "con mayor eficacia, lo que redunda directamente en la defensa de la actividad pesquera legal y en la conservación de los recursos que sustentan al sector".

En este sentido, ha puesto en valor el trabajo que realiza el personal de inspección pesquera y ha remarcado que estos profesionales desempeñan una labor "esencial para garantizar el respeto a la normativa, proteger nuestros recursos marinos y apoyar a un sector pesquero que es clave para la economía y la identidad de nuestra costa".

Actualmente, la Unidad de Inspección Pesquera está conformada por 15 agentes y dos operarios de mantenimiento cuyas principales funciones son vigilar el cumplimiento de la normativa en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, con especial relevancia al furtivismo.

La zona de trabajo principal son los puertos y el litoral de Cantabria, incluyendo ríos y bahías, llevando a cabo unas 250 inspecciones anuales.

CARACTERÍSTICAS

Las nuevas embarcaciones cuentan con un límite de navegación de hasta cinco millas de la costa y estarán destinadas principalmente a la vigilancia de la pesca y el marisqueo en las bahías de Santander y Santoña, así como en la ría de San Vicente de la Barquera.

Además, se emplearán para realizar los muestreos incluidos en el plan de vigilancia de las zonas de producción de moluscos bivalvos.

Igualmente, estos nuevos medios podrán ser requeridos para intervenir en situaciones de emergencia que puedan producirse en la costa cántabra.

Cada una tendrá su puerto base en Santander, Laredo y San Vicente de la Barquera, lo que permitirá una cobertura más eficaz del litoral de Cantabria.

Tienen 5,3 metros de eslora y 2,15 metros de manga, están equipadas con un motor fueraborda de cuatro tiempos y 80 caballos de potencia y pueden alcanzar una velocidad máxima de 25 nudos. El casco está fabricado en polietileno rotomoldeado de baja densidad, un material que destaca por su gran durabilidad y su carácter 100% reciclable.

Entre sus características más destacadas figuran la amplia capacidad de carga de su bañera y su portón de proa, que aporta una gran versatilidad a la embarcación para las diferentes tareas de vigilancia, control y apoyo operativo.