Cantabria amanece con cinco incendios forestales activos y 12 controlados de los 32 que se produjeron ayer

Bomberos trabajan en la extinción de los incendios activos en esta oleada - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este jueves con cinco incendios forestales activos y 12 controlados de los 32 que se produjeron este miércoles, según ha informado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, que ha destacado que esta reducción es la "recompensa" del "fenomenal trabajo" de las brigadas de bomberos forestales durante toda la noche.

Los cinco focos activos se localizan, uno en Guzmarón, en el municipio de Cabezón de la Sal, y los otros cuatro en la hermandad de Campo de Suso, concretamente en Ormas, Villar y Probaño.

Pese a todo, las condiciones meteorológicas continúan siendo bastante desfavorables y el gobierno de Cantabria mantiene activo la totalidad del operativo en toda la región y el nivel de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales (INFOCANT).