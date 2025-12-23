Cantabria amanece con dos de las temperaturas más bajas del país

Archivo - Estación de Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este domingo con dos de las temperaturas más bajas de España y por debajo de los 6 grados centígrados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En concreto, Alto Campoo y Cabaña Verónica son el noveno y décimo lugar donde más ha bajado el mercurio de los termómetros en el país, al descender esta madrugada hasta los -6,5ºC y -6,3ºC. La mayor mínima a nivel nacional la ha marcado Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, con -13,4ºC.

Además, otros puntos de la geografía cántabra se han despertado en negativo. Lo han hecho Reinosa (-4,3ºC); Coriscao, también en Picos de Europa, (-3ºC), y Cubillo de Ebro, en Valderredible (-2,4ºC).

Por contra, en el litoral se han superado los 10 grados como es el caso de Castro Urdiales (11,1ºC) y Santander (10,6ºC).