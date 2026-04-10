Cantabria amanece con un incendio forestal activo en Los Tojos y cuatro controlados

Archivo - Imagen de archivo de un incendio forestal en Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este viernes con un único incendio forestal activo en La Perroiz, en el municipio de Los Tojos, y cuatro controlados.

En la jornada del jueves se produjeron 16 incendios forestales y ya van 156 en lo que va de mes, según datos facilitados por el Gobierno regional.

La Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo el operativo de extinción de incendios forestales en toda la comunidad autónoma a la espera de la llegada de "condiciones meteorológicas más favorables" que se prevén ya para este sábado, día 11.