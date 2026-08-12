Cantabria amanece con varios puntos por encima de los 20 grados en un día de calor y eclipse

Archivo - Observatorio Astronómico de Cantabria.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de la geografía de Cantabria han amanecido este miércoles, 12 de agosto, día del eclipse solar total, por encima de los 20 grados centígrados en una jornada en la que se prevé calor, fundamentalmente en el sur.

Y es que la Cantabria del Ebro estará en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas de 36ºC desde la 13.00 a las 21.00 horas, lo que afecta a la franja temporal en la que se producirá el histórico fenómeno --entre las 19.31 y las 21.20 horas--.

Es precisamente el sur, y en concreto Valderredible, donde se encuentra el Observatorio Astronómico de Cantabria, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica la mayor probabilidad de cielos poco nubosos o despejados, si bien en otras zonas se estará pendiente del cielo ante la posibilidad de nubosidad, como en el litoral occidental, los Valles Pasiegos y el arco de la Bahía de Santander.

En cuanto a las temperaturas, a primera hora de este miércoles han despertado con temperaturas superiores a los 20 grados puntos como Santander (22,1ºC), San Vicente de la Barquera (22,2ºC) y Sierrapando, en Torrelavega (21,9ºC).

Además, en la zona de los Valles Pasiegos, Villacarriedo ha marcado los 22 grados a las 5:50 horas, según datos de la AEMET consultados por Europa Press.

Y en el sur las temperaturas han sido mucho más bajas. En Valderredible, Cubillo de Ebro ha registrado 13,9ºC y Polientes 15,4ºC. Por debajo se ha situado Reinosa, que con 12,2ºC, ha sido la temperatura mínima regional, si bien la nacional ha sido Puerto del Pico (Ávila) con 6,6ºC.