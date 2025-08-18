Cantabria amplía hasta el 30 de septiembre el periodo de alegaciones al nuevo Plan de Gestión del Lobo

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha ampliado hasta el 30 de septiembre el periodo de audiencia e información pública del proyecto de decreto del nuevo Plan de Gestión del Lobo en la comunidad autónoma.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la resolución por la que se prorroga el plazo de alegaciones, que incialmente terminaba este 18 de agosto, para dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, anunció hace unos días la ampliación de dicho plazo de alegaciones al nuevo Plan de Gestión del Lobo y aseguró que en su departamento están "abiertos" a incorporar "todo aquello que sea interesante" de las propuestas que se reciban, que se estudiarán una vez se cierre el plazo para continuar la tramitación con el objetivo de tener elaborado el documento para cuando finalice el año.

Según el texto de la resolución, consultado por Europa Press, el 3 de agosto se recibió un escrito del presidente de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica solicitando la prórroga de dicho plazo hasta el 30 de septiembre de 2025, por considerar que la fecha en que se publicó el anuncio "limitaba la capacidad de participación efectiva de la ciudadanía", al tratarse del periodo del año en que se disfrutan las vacaciones estivales.

Por ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de Cantabria, se ha decidido prorrogar el plazo.