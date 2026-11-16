Cantabria anima a mujeres de entre 30 y 65 años a participar en la detección precoz del cáncer de cuello de útero

Cartel del Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha animado a las mujeres de entre 30 y 65 años a participar en el programa de cribado de Cáncer de Cuello Uterino para su detección precoz, que implica realizarse una prueba rápida, sencilla e indolora, pero muy eficaz.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que este cribado ofrece una sensibilidad casi total, ya que su fiabilidad es del 98%.

Desde su puesta en marcha en junio de 2024, el programa de detección precoz del cáncer de cérvix ha detectado un total de 10 cánceres en estadios precoces y 126 lesiones precancerosas, que han permitido prevenir la enfermedad.

Aun así, la participación en Cantabria ronda el 34%, puesto que, de las 82.921 mujeres invitadas a participar, solo 28.368 aceptaron el SMS y se realizaron la prueba en su domicilio con el kit de autotoma vaginal que se envía a las interesadas, junto con las instrucciones de uso.

Desde la Dirección General de Salud Pública recuerdan que el cáncer de cuello de útero es el cuarto tumor más frecuente en mujeres a nivel mundial y, además, afecta a mujeres en edades más tempranas.

Cantabria presenta una incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix invasivo baja, con una tasa de incidencia estandarizada de 8,02 y una tasa de mortalidad de 1,78 por 100.000 mujeres.

El objetivo último del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix es prevenir su aparición, ya que es capaz de detectar lesiones pre-cancerosas o cáncer en estadios iniciales, que tienen una mayor tasa de supervivencia.

PREVENIR PARA SOBREVIVIR

El Gobierno ha aprovechado que este martes se celebra el Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino para recordar a las cántabras que es de los pocos tipos cáncer que se puede prevenir y curar.

Y es que, la Dirección General de Salud Pública ha destacado la necesidad de que todas las mujeres invitadas a participar se sumen al Programa, que es "clave" para mantener las altas posibilidades de control y curación de este tipo de cáncer, en comparación con otros.

"La prevención es posible y es coste-eficiente, ya que lo que invertimos en ella es rentable a largo plazo y es responsabilidad de todos acabar con esta lacra que es el cáncer", han subrayado.

De hecho, a las mujeres de 25-29 años que no estén vacunadas frente al Virus del Papiloma Humano (VPH), se les hace, cada 3 años, una citología, hasta que se incorporen al programa a los 30 años.

PREVENCIÓN DEL VPH

El VPH es una infección de transmisión sexual que se produce por contacto de piel y mucosas y es responsable del cáncer de vulva, vagina, pene y ano, además del propio cérvix.

Si bien el 90% de las infecciones por este virus las elimina el propio sistema inmunitario, el resto se queda de manera latente, pese a que todo el sistema sigue luchando por eliminarlo.

De hecho, desde que se produce la infección, hay un periodo ventana de entre 10 y 15 años, en el que se deben de seguir con las medidas de prevención, que son la utilización del preservativo en relaciones sexuales de riesgo y la participación en el programa de detección precoz de cáncer de cérvix.

También está demostrado que el consumo de tabaco hace que el virus persista en el organismo.

Por eso, la mejor manera de prevenir la aparición del tumor es la vacuna contra algunos tipos de VPH de alto riesgo, antes del inicio de las relaciones sexuales. En Cantabria se vacuna a los menores de entre 12 y 18 años.