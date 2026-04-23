Cantabria aprueba las primeras 34 medidas por más de 48 millones para paliar los efectos de la guerra

Los consejeros de Economía, Luis Ángel Agüeros, y de Industria, Eduardo Arasti, presentan el primer paquete de medidas para paliar los efectos del impacto de la Guerra de Oriente Medio en Cantabria. - GOBIERNO

SANTANDER 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, el primer paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, formado por un total de 34 distribuidas en ocho ejes y que suponen más de 48 millones de euros.

Se destinarán al refuerzo de servicios sociales, incremento de los descuentos al transporte público, más ayudas al alquiler para familias vulnerables y el bono joven, el mantenimiento del 15% de subida de la Renta Social Básica o del precio del menú escolar en 5,7 euros diarios, o más ayudas a empresas exportadoras.

La cuantía de 48 millones no es de nueva consignación, sino que deriva de partidas que se han readaptado para ayudar a las familias, empresas, autónomos y sectores más afectos por el conflicto bélico en Irán, y a la que hay que sumar los 22 millones que la región dejará de percibir por las rebajas fiscales aprobadas por el Estado, según han explicado este jueves los consejeros de Economía e Industria, Luis Ángel Agüeros y Eduardo Arasti, en la presentación del plan.

Como han indicado, incluye medidas nuevas y otras existentes pero que se han reforzado, y todas ellas son inmediatas, pues algunas ya se están aplicando y las demás estarán en vigor cuando lo estén los presupuestos de la comunidad para este 2026. Se prevén aprobar el próximo lunes, 27 de abril, para su publicación el 1 de mayo.

Según han destacado en rueda de prensa, el primer paquete de ayudas del Ejecutivo autonómico contempla reforzar medidas sociales, ámbito en el que el Consejo de Gobierno ha aprobado una subida de 2 millones adicionales para el Plan de Atención Primaria de los Servicios Sociales, de modo que se incrementan un 10% las cantidades destinadas al mismo y a los municipios para atender estos servicios.

Además, se aumentan los descuentos del transporte público para los jóvenes de 15 a 30 años hasta un 70% y para el resto de viajeros habituales hasta un 40%.

Asimismo, se reforzarán las ayudas al alquiler convencional para familias vulnerables y el bono alquiler joven para que los solicitantes puedan afrontar con más facilidad al coste de la vivienda.

Y al tiempo que se mantiene el incremento del 15% de la RSB para paliar el alza de precios de la energía y los suministros básicos, el Gobierno cántabro realizará una subida programada del coste del transporte escolar para afrontar el posible incremento de los carburantes y evitar lo que ha ocurrido en otras comunidades, donde "se han quedado en tierra los autobuses" que prestan este servicio.

También en el ámbito escolar, se va a congelar el precio máximo del menú que pagan las familias, hasta los 5,7 euros diarios, de modo que el Gobierno asumirá el sobrecoste de las empresas derivado de la inflación.

En el plano industrial, se pondrá a disposición de las empresas con proyectos una nueva línea de préstamos a través de Sodercan y por importe de 4 millones de euros. Y esta sociedad pública ha suscrito un acuerdo con Iberaval para ofrecer 10 millones en avales a pymes y autónomos para paliar el incremento de los costes energéticos.

Además, se va a reforzar el apoyo público a empresas exportadoras de la región más afectadas por la crisis bélica. Así, el decreto de promoción comercial 2026 pasa a ser una ayuda directa en vez de por concurrencia competitiva. Se agiliza su tramitación y se incrementa la intensidad de la misma, del 70 al 85% para aquellas compañías que exportan más del 50% de su facturación. El presupuesto global será de 2 millones de euros.

Y para reducir el impacto de los costes energéticos, se priorizará a las empresas más afectadas en los programas de eficiencia energética dirigidos a pymes y grandes empresas industriales y turísticas. Esta medida cuenta con un montante global de 7 millones de euros e incluye ayudas de Sodercan, Industria y Turismo.

Además, se incrementará el complemento autonómico al bono social térmico, duplicando así el apoyo a los hogares más vulnerables frente al encarecimiento de la energía, con un presupuesto en este caso de 1 millón de euros.

DOCUMENTO VIVO

Son los principales ejes y medidas del primer plan anticrisis del Gobierno cántabro por la guerra en Oriente Medio, que contempla una treintena de medidas que en los ámbitos económico e industrial han sido detalladas por los consejeros de cada área, y que han coincidido en que se trata de un documento "vivo" y "dinámico", sujeto a modificaciones en función de la evolución del conflicto armado.

"Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, pues no sabemos si al conflicto le quedan unos días, como se apunta en algunas ocasiones, o si va a durar meses. Pero sus efectos podrían transformarse en una grave crisis en función de la evolución de la guerra", ha advertido Agüeros.

Por eso, ha asegurado que tanto las ayudas directas como las medidas fiscales previstas en las cuentas que se aprobarán la semana que viene "serán el motor que permitirá a las familias de Cantabria afrontar con más fortaleza los efectos de este conflicto bélico".

El titular de Economía también ha aprovechado para defender la gestión del PP esta legislatura: "A este Gobierno no nos ha hecho falta que estallara una guerra para tomar medidas en favor de los cántabros, que están hoy en una posición de partida mucho mejor que cuando llegamos al Gobierno".

Por su parte, Arasti ha subrayado igualmente que el aprobado este jueves es un primer paquete "realista y preparado para adaptarse a un contexto cambiante", con medidas que "surgen del diálogo con los sectores, que moviliza recursos desde el primer momento y que tiene un objetivo claro: proteger a las familias, apoyar a nuestras empresas y garantizar que Cantabria siga creciendo incluso en un escenario internacional tan complejo".