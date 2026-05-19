Cantabria avanza en el Plan Marco de Innovación en Salud 2026-2030, que transformará el sistema sanitario

Cantabria apuesta por un modelo sanitario "proactivo, preventivo, personalizado y sostenible" - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está inmerso en la elaboración colaborativa del Plan Marco de Innovación en Salud 2026-2030, que define como una "hoja de ruta que transformará por completo el sistema sanitario regional" para apostar por un modelo "proactivo, preventivo, personalizado y sostenible".

Según el Ejecutivo, este Plan Marco será "una palanca de transformación sanitaria" y una contribución "estratégica" para el desarrollo científico, tecnológico, empresarial y social de Cantabria, ha indicado en nota de prensa.

El consejero de Salud, César Pascual, ha dado la bienvenida este martes a los encargados de enriquecer ese plan que, reunidos en el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), tratarán de dar forma a un documento en el que se apueste por la innovación para "construir un ecosistema en salud que evite la fragmentación sanitaria, principal problema de la sanidad actual".

En este sentido, les ha animado a "conducir" esa transformación en un momento "crítico" y, sobre todo, a que tengan claro hacia dónde hay que avanzar, "teniendo en cuenta la velocidad vertiginosa" a la que avanza la tecnología.

Por eso, ha lamentado "la falta de aprovechamiento del arsenal tecnológico actual" y ha invitado a utilizar la innovación "no para generar muchas ideas, sino para que esas ideas cambien la realidad".

"Tenemos muchos profesionales capaces de hacer muchas cosas, pero de forma aislada y fragmentada", ha puntualizado, al poner el foco en la necsidad de conseguir "músculo organizativo, evitar la dispersión, tratar de que los proyectos no compitan entre sí y, en definitiva, dejar de innovar a trozos para empezar a innovar todos juntos".

Para Pascual, Cantabria tiene que ser "ambiciosa" y potenciar los puntos fuertes "que nos permitan posicionarnos de forma diferente".

EL PLAN

El Plan Marco de Innovación en Salud 2026-2030 se determinará con un modelo colaborativo, en lo que se ha denominado 'cuádruple hélice', que incluye la participación de administración, empresas, academia y ciudadanía.

Una vez elaborado, actuará como "paraguas estratégico" para integrar y potenciar las estrategias actuales y dotarlas de la estructura de gobernanza, coordinación y financiación necesaria para su desarrollo.

Su filosofía se basa en tres pilares básicos, como son la innovación organizativa, la asistencial y la tecnológica.

La organizativa buscará transformar la gobernanza, cultura y capacidades del ecosistema sanitario y facilitar y acelerar la innovación; la asistencial potenciará actuaciones en Atención Primaria y Salud Pública, con nuevos modelos de atención a pacientes crónicos, prevención y medicina personalizada; y la tecnológica se basará en los datos, la IA, las alianzas estratégicas y la atracción de talento especializado.

En definitiva, el Plan tratará de posicionar a Cantabria como líder en innovación en salud y referente en medicina personalizada, a través del futuro Parque Tecnológico de la Salud y la incorporación de la medición de resultados en salud y la experiencia del paciente.