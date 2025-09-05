Cantabria, en aviso amarillo este sábado por máximas de hasta 34 grados

Un hombre bebe agua en una fuente en una jornada de calor de Cantabria. Altas temperaturas.- Archivo - NACHO CUBERO
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 5 septiembre 2025 9:37

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria permanecerá este sábado, 6 de septiembre, en aviso amarillo (riesgo) por temperaturas máximas de hasta 34 grados centígrados.

La alerta por altas temperaturas afectará al litoral cántabro y a Liébana y se prolongará desde las 13 y hasta las 21 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Además de Cantabria, también estarán en aviso este sábado por temperaturas máximas otras comunidades autónomas como Andalucía y País Vasco.

