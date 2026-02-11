Cantabria, en aviso rojo por oleaje desde esta medianoche hasta las 8.00 del jueves

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria estará desde esta medianoche hasta las 8.00 horas del jueves en aviso rojo (peligro extraordinario) por oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La previsión para esta franja horaria es de mar combinada del noroeste de 8 a 9 metros mar adentro y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente 75 a 88 km/h (fuerza 9).

Previamente, este miércoles, el litoral está en aviso amarillo por oleaje, que, a partir de las 20.00, se elevará a naranja (peligro importante), antes de subir a medianoche a rojo.

Una vez descienda este nivel máximo de alerta, previsiblemente a las 8.00 horas del jueves, se volverá a aviso naranja ante la previsión de mar combinada del noroeste de 5 a 8 y viento del oeste o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), localmente 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Y ya, entre las 20.00 horas y el final del jueves estará activo el aviso amarillo por mala mar.

EL VIERNES, AVISO AMARILLO POR OLEAJE Y POR NIEVE EN LIÉBANA

El viernes el aviso amarillo por oleaje volverá a activarse entre las 14.00 horas y la medianoche.

Además, se activará el mismo nivel de riesgo por nieve en Liébana durante toda la jornada, ante la previsión de acumulaciones de cinco centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 metros, descendiendo la cota hasta los 600-700 metros al final del día.

Antes de todo ello, Cantabria está desde este mediodía en aviso amarillo por viento, que durará hasta la medianoche, a excepción del litoral, donde se extenderá hasta las 12.00 horas del jueves.

Se esperan rachas de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde, y de componente suroeste de hasta 80 km/h en Liébana y la Cantabria del Ebro.

En toda la franja litoral la AEMET prevé, también, tormentas que han llevado a la activación del aviso amarillo por este fenómeno entre las 18.00 horas y el final del día de hoy. Se espera una mayor probabilidad en el entorno de Santander y en la mitad oriental del área del aviso.

RECOMENDACIONES ANTE EL TEMPORAL

Ante la llegada de mala mar, el 112 ha pedido a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Y ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Además, el 112 aconseja, por la incidencia de tormentas, que se evite permanecer al aire libre, sobre todo en praderas y lugares abiertos. Si se está lejos de un refugio adecuado, hay que mantenerse alejado de las masas de agua y de zonas altas, buscar un lugar bajo o una depresión del terreno y nunca tumbarse en el suelo.

No hay que guarecerse debajo de árboles, en particular si están aislados y es necesario alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en mineral de hierro.

El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, no obstante, en las viviendas se deben de evitar corrientes de aire, dado que atraen los rayos.

Asimismo, durante la tormenta se desaconseja bañarse o ducharse, puesto que el agua es buen conductor de la electricidad, y se deben de proteger los electrodomésticos, desenchufando aquellos que se pueda, para evitar que sean dañados por subidas o caídas de tensión.

Además, por la incidencia de lluvias, el Servicio de Emergencias del Gobierno insta a los ciudadanos a retirar del exterior de los domicilios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

Y ante la previsión de nieve se hace necesario evitar la utilización del coche si no es imprescindible en las zonas afectadas; solicitar información del estado de las carreteras y la situación meteorológica; en caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y llevar cadenas, móvil cargado, el depósito lleno y ropa de abrigo. Se insta también a prestar especial atención a las placas de hielo que se puedan formar en la calzada, especialmente al amanecer y al anochecer, y en zonas sombrías.

En el caso de quedarse atrapado en el coche, el 112 recomienda permanecer dentro del vehículo con la calefacción puesta y renovando el aire cada cierto tiempo y subraya que es muy importante evitar quedarse dormido y comprobar que la salida del tubo de escape está libre, para evitar que el humo penetre en el habitáculo.

Del mismo modo, se pide no salir a la montaña. En el caso de que sea indispensable, se insta a mantenerse continuamente informado de la situación meteorológica y de los riesgos de aludes; conocer de los refugios cercanos; llevar el móvil cargado o sistemas de comunicación alternativos; respetar las indicaciones, señalizaciones y prohibiciones, y extremar las precauciones.

Desde el 112 se recomienda, también, tener especial cuidado con chimeneas y aparatos generadores de calor. Se deben de mantener en buen estado y alejados de textiles, es importante no sobrecargar regletas y tomas de luz, y hay que apagarlos siempre que se vaya a salir de casa o por las noches.

Es necesario también adecuar la ropa y el calzado a la temperatura y condiciones del exterior, y prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con patologías.

Además, se solicita a los ciudadanos especial precaución en carretera y prestar atención a las placas de hielo que pueden formarse en la vía, fundamentalmente en zonas sombrías, al amanecer y al anochecer.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.