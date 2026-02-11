Santander activa el dispositivo preventivo por el aviso rojo de temporal marítimo desde esta medianoche

Archivo - Avenida Manuel García Lago de Santander, una de las zonas que se cerrará por el aviso rojo de temporal marítimo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha activado el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha elevado a aviso rojo (peligro extraordinario) por oleaje desde esta medianoche hasta las 8.00 horas del jueves, cuando bajará a naranja.

Tras la activación de la fase de preemergencia del Plan de Emergencia Municipal de Santander (PEMUSAN), estará prohibido el acceso peatonal y en vehículos a la avenida Manuel García Lago (permitiendo únicamente el paso a residentes y clientes del hotel si la situación lo permite) y cerrará Mesones.

Quedará cerrado igualmente el minizoo de la Magdalena, el Museo del Hombre y la Mar, y el acceso al aparcamiento del Camello, ha informado el Ayuntamiento.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha indicado que este despliegue preventivo podrá variar o prolongarse en función de la evolución de la situación y mañana se valorarán las medidas a tomar.

Castillo ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje independientemente de que se encuentren balizadas o no, y ha agradecido el trabajo de los servicios de protección ciudadana.

PREVISIÓN

La previsión durante las horas de aviso rojo será mar combinada del noroeste de 8 a 9 metros mar adentro y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente 75 a 88 km/h (fuerza 9).

Previamente, este miércoles, el litoral está en aviso amarillo por oleaje, que, a partir de las 20.00, se elevará a naranja (peligro importante), antes de subir a medianoche a rojo.

Una vez se baje de este nivel máximo de alerta, previsiblemente a las 8.00 horas del jueves, se volverá a aviso naranja hasta las 20.00 horas del jueves, cuando se prevé que descienda a amarillo, según los últimos datos actualizados de la AEMET.

Además de por este fenómeno, el litoral también está desde este mediodía del miércoles en aviso amarillo por viento y se mantendrá hasta las 12.00 del jueves. Se prevé de componente oeste y podría alcanzar rachas máximas de 90 km/h.

Igualmente, Santander estará en aviso amarillo por tormentas desde esta tarde, a las 18.00 horas.