Cantabria ayuda con 30.000 euros al transporte público nocturno durante el verano

Transporte Cantabria. Viajeros. Pasajeros de un autobús - GOBIERNO

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria refuerza su apoyo al transporte público regular nocturno de viajeros durante el verano con una nueva línea de ayudas, dotada con 30.000 euros y dirigida a operadores de líneas regulares de competencia autonómica que presten servicios estacionales, desde el pasado 15 de junio y hasta el próximo 15 de septiembre, entre las 22.00 y las 6.30 horas.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves el extracto de la resolución de la Consejería de Fomento por la que se convocan estas subvenciones de carácter estacional.

A efectos de esta convocatoria, se consideran servicios nocturnos aquellos que se prestan en la citada franja horaria y que hayan sido autorizados en el marco de un servicio público de transporte de uso general de competencia de la comunidad autónoma.

Los operadores interesados podrán presentar sus solicitudes en un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC, mediante el registro electrónico general de la Administración autonómica y dirigidas al consejero del ramo.

Serán admitidas por orden de entrada hasta agotar el presupuesto disponible. Si se acaba antes de que finalice el plazo de presentación, las solicitudes podrán incorporarse a una lista de reserva, también por orden de entrada, y quedarán condicionadas a la existencia de crédito como consecuencia de posibles desestimaciones o renuncias de solicitudes anteriores, o a la incorporación de nuevo presupuesto a la convocatoria.

El titular de Fomento, Roberto Media, ha explicado en una nota que esta convocatoria responde al compromiso del Gobierno de Cantabria con una movilidad pública "más accesible, segura y adaptada" a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en verano, "cuando aumenta la demanda de desplazamientos en horario nocturno".