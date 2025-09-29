SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ayudará con 231.360 euros a los productores de patata de Valderredible afectados por el huracán kirk en 2024, prestación que recibirán "en breve".

Lo ha avanzado así la titular del departamento, María Jesús Susinos, esta noche en el Pleno del Parlamento, en respuesta a preguntas de Vox sobre el compromiso del Ejecutivo con los afectados, que -ha dicho- "está vigente y siempre ha estado vigente".

La concesión de la ayuda directa, mediante un decreto que se publicará "en próximos días" en el Boletín Oficial de Cantabria, va a suponer 2.400 euros por hectárea declarada en la solicitud única de 2024, según el montante y lo recogido ya en los presupuestos de la Consejería.

Su titular ha explicado que llevan "muchos meses" trabajando en el decreto que posibilitará la concesión de esta ayuda "directa" y "excepcional" y que se encuentra ya en las "últimas fases" de tramitación administrativa, según ha destacado.

Aunque Susinos ha admitido que le hubiera "gustado" que esta tramitación estuviera "resuelta ya", ha indicado que han tenido que "sortear dificultades muy importantes" para "justificar la pérdida de rendimiento" de los productores como consecuencia de las lluvias.

Así, han trabajado para solventar esas "deficiencias", como por ejemplo la carencia de un peritaje, ya que "nadie peritó las pérdidas", a lo que se suma que tampoco había "ningún" seguro agrario. "Ha habido muchísimas dificultades a lo largo de estos meses para tramitar el decreto", ha abundado.

Por último, la consejera ha asegurado que las personas afectadas están informadas de todo el proceso debido a las reuniones mantenidas a lo largo de toda la tramitación y ha insistido en que "en breve recibirán la ayuda".

En cuanto a la primera pregunta, le voy a responder. El año pasado usted acaba de decir que hubo retrasos. No, no hubo ningún retraso en las intervenciones de las que estamos hablando, se pagaron en fecha.

13 MILLONES DEL 70% DEL ANTICIPO DE LA PAC

Por otro lado, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, se ha interesado por si el Gobierno se va a acoger al adelanto del 90 por ciento de las ayudas de la PAC a los ganaderos que "permite" el Ministerio de Agricultura, a la que Susinos ha aclarado que "el adelanto del 90% no existe".

Ha aclarado que el Gobierno de Cantabria prevé abonar a los agricultores y ganaderos el 70% en concepto de anticipo de estas intervenciones antes del 1 de diciembre (en concreto desde el 16 de octubre y hasta el 30 de noviembre), que es lo que ha sido autorizado el pasado día 9 por la Comisión Europea y que supone unos 13 millones de euros para los profesionales del sector en la región.