Cantabria bonifica en septiembre con 20 céntimos por litro el gasóleo y con 5 la gasolina

Pistola de gasolina sobre un vehículo. - DGCOMERCIO

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha informado de los cambios en las bonificaciones fiscales aplicables a los carburantes que entraron en vigor el pasado martes, 1 de septiembre, y que supondrán un incremento del descuento aplicado al gasóleo, que contará con una reducción de 20 céntimos, y a la gasolina, que será de 5.

De acuerdo con el sistema de ayudas vigente, durante el mes de septiembre el gasóleo de automoción contará con una reducción de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos, frente a los 10 aplicados durante agosto.

Por su parte, la gasolina dispondrá de una bonificación de 5 céntimos por litro, frente a los 10 que se venían aplicando durante el mes de agosto.

En un comunicado, el Gobierno cántabro ha explicado que el incremento de la bonificación del gasóleo responde a la activación de la cláusula de salvaguardia contemplada en la normativa estatal, que establece que, cuando la variación interanual del IPC de la gasolina o el gasóleo supera el 15 por ciento, la reducción fiscal aplicable al carburante afectado se incrementa automáticamente hasta los 20 céntimos por litro.

En el caso del gasóleo, el precio registró en julio un incremento interanual del 15,7 por ciento, por lo que superó el umbral establecido y activó el mecanismo extraordinario.

Mientras que en la gasolina, la evolución del precio de este carburante no ha alcanzado el umbral establecido para activar la cláusula extraordinaria, ya que el incremento interanual registrado en julio fue del 7,3 por ciento, por debajo del límite del 15 por ciento.

El Real Decreto-ley aprobado a finales de junio estableció una reducción gradual de las ayudas extraordinarias a los carburantes, fijando descuentos de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, junto con la posibilidad de activar el mecanismo de salvaguardia cuando se produjeran incrementos significativos de los precios.

Con la actualización que entró en vigor este martes, durante el mes de septiembre el gasóleo dispondrá de una bonificación de 20 céntimos por litro, mientras que la correspondiente a la gasolina será de 5.

Según la regulación actualmente vigente, las ayudas extraordinarias a los carburantes están previstas hasta finales del mes de septiembre.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha explicado que estos cambios responden al mecanismo previsto en la normativa para adaptar las bonificaciones a la evolución de los precios de los carburantes, ya que el sistema incorpora mecanismos automáticos que permiten reforzar temporalmente la protección cuando se producen incrementos especialmente significativos en el precio de determinados combustibles.

En el caso del gasóleo, ha puntualizado, la evolución registrada durante los últimos meses ha activado esta cláusula de salvaguardia y eleva la bonificación hasta los 20 céntimos por litro.

"El objetivo de estas medidas es ayudar a aliviar el impacto que la evolución de los precios de los carburantes puede tener sobre las familias, los trabajadores y las empresas", ha subrayado Arasti.

Además, ha matizado que es "importante" que los consumidores sepan que este incremento de la bonificación del gasóleo no responde a una decisión discrecional, sino a la aplicación del mecanismo de salvaguardia establecido para situaciones de especial incremento de los precios.

En este sentido, ha señalado que las bonificaciones se aplican sobre el impuesto correspondiente y que los precios finales pueden variar entre estaciones de servicio, por lo que recomienda "comparar antes de repostar".

"La información y la comparación son dos herramientas fundamentales para que los consumidores puedan tomar sus decisiones de compra de la manera más conveniente posible", ha sentenciado el consejero.