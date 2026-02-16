Cantabria, a la cabeza de España en porcentaje de fondos europeos destinados a innovación y digitalización

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presenta la Agenda Digital de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria está a la cabeza de España en orientación a la innovación y a la digitalización y lidera en estos momentos el ranking de regiones que más porcentaje de fondos europeos Next Generation destinan a estos ámbitos, concretamente, un 28 por ciento, 7,5 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 20,5%.

En cifras globales, de los 257,2 millones de euros no reembolsables gestionados por los órganos de contratación cántabros, algo más de 72 millones se han invertido directamente en políticas de innovación y digitalización.

Así se desprende del informe elaborado por la Fundación Cotec, el observatorio de la I+D+i en nuestro país, que viene a respaldar la estrategia implementada en esta legislatura por el Gobierno de Cantabria para avanzar hacia el cambio de modelo productivo, ha informado este lunes el Ejecutivo.

El consejero de Innovación, Eduardo Arasti, ha valorado positivamente unos datos que, a su juicio, "no son una coincidencia, sino el resultado de una apuesta decidida por sectores de alto valor añadido que garantizan el empleo del futuro".

Arasti ha destacado que esta orientación se ve respaldada por un crecimiento presupuestario "sin precedentes" del 18% en I+D+i+d, hasta alcanzar la cifra "récord" de 93 millones de euros, que se inyectarán directamente en el sector si finalmente se aprueban las cuentas autonómicas para 2026.

Una cantidad que, además, consolida la tendencia "ascendente e imparable" del gasto en innovación de todas las consejerías, que ha pasado de 38 millones de euros en 2023 a 79 millones en 2025.

Dentro de esa apuesta por la innovación y la digitalización, el consejero ha reivindicado un proyecto "clave" como es la Agenda Digital de Cantabria, una hoja de ruta que moviliza cerca de 400 millones de euros a través de 88 medidas diseñadas para "cerrar la brecha digital y potenciar la competitividad empresarial".

REFERENTE EN EUROPA Y VOZ DE LAS CCAA

Arasti ha subrayado también que el esfuerzo cántabro está teniendo ya un reflejo internacional. De hecho, ha apuntado que Cantabria ha protagonizado un importante ascenso en el Scoreboard de la Innovación Europea, escalando diez puestos en la clasificación y convirtiéndose en la segunda comunidad española que más crece en este indicador, solo superada por Cataluña.

Igualmente, ha apuntado que desde diciembre de 2025 Cantabria asume la responsabilidad de representar a todas las comunidades autónomas de España en la negociación del programa Horizonte Europa en Bruselas, situando los intereses de los ecosistemas de investigación regionales en el centro de las políticas de la Unión Europea para el periodo 2025-2027.

"Estamos en el lugar donde se toman las decisiones. Cantabria ya no solo sigue la estela de la innovación, sino que ayuda a definir el rumbo de la ciencia y la tecnología en Europa", ha señalado.

Finalmente, el consejero ha agradecido el esfuerzo y la colaboración de todo el ecosistema innovador de Cantabria para que "hoy la comunidad sea un referente a nivel nacional".

La Fundación Cotec para la innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social. Cuenta con cerca de un centenar de miembros, entre empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local.