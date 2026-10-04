Cantabria y Camargo firman el convenio que incrementa un 167% la financiación autonómica del parque de bomberos

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, y el alcalde de Camargo, Diego Movellán, han firmado el acuerdo de colaboración que incrementa un 167 por ciento la financiación autonómica al parque de bomberos municipal respecto al inicio de la legislatura.

En virtud del nuevo convenio, el Ejecutivo destinará durante 2026 y 2027 un total de 800.000 euros al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Camargo para colaborar en el funcionamiento del parque.

Así, el área dirigido por Urrutia ha pasado de los 150.000 euros destinados a Camargo en 2023 a los 400.000 euros anuales de este año, lo que, en palabras de la consejera, revierte una "injusticia histórica" y "dignifica" el servicio prestado por este servicio municipal "indispensable" dentro del Sistema autonómico de Protección Civil".

En este sentido, ha destacado la colaboración permanente del parque de Camargo con el Gobierno de Cantabria que, a su juicio, se refleja en el aumento de las intervenciones fuera del municipio.

"Siempre que desde el Centro de Atención de Emergencias 112 Cantabria se requiere a los bomberos de Camargo respondéis sin dudar", ha apostillado.

La titular de Presidencia y Seguridad ha enmarcado todas estas actuaciones dentro del refuerzo general que el Ejecutivo autonómico está realizando en el ámbito de las emergencias en la comunidad a lo largo de la legislatura.

En concreto, ha subrayado que el presupuesto destinado al Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias alcanza este año los 31,5 millones de euros, un 54,4 por ciento más que en 2023, lo que supone un incremento superior a los 11 millones de euros desde el inicio de la legislatura.

Por su parte, Movellán también ha asegurado que la firma del convenio de financiación del parque de bomberos supone "poner fin a una injusticia" con un servicio "esencial" que se encuentra entre los más activos de Cantabria.

En este sentido, ha informado de que el parque camargués realizó durante el pasado año más de un centenar de intervenciones fuera del municipio en el marco de la colaboración con el Gobierno, pese a que durante la anterior legislatura su financiación se situaba por debajo de la de otros parques con una actividad operativa "notablemente menor".

Movellán ha subrayado que la Consejería de Presidencia ha ido incrementando progresivamente su aportación desde el inicio de la presente legislatura hasta alcanzar una cifra "récord" de 400.000 euros anuales, "lo que permite corregir la situación de infrafinanciación que venía denunciando el Ayuntamiento".

NUEVA AUTOESCALA

Por otro lado, la consejera y el alcalde han abordado el estado de tramitación de la cesión del Gobierno de una autoescala al parque de bomberos de Camargo.

Según ha avanzado Urrutia, el Servicio de Emergencias de Cantabria prevé que en un mes el Ayuntamiento de Camargo disponga de este vehículo de rescate y extinción de incendios en altura, una importante infraestructura dado que el parque no cuenta con ninguno, con lo que se mejorará la atención de las emergencias tanto en el municipio como en el conjunto del arco de la bahía.

La consejera de Presidencia y Seguridad ha subrayado que esta dotación a Camargo responde a la apuesta del Gobierno de Cantabria por reforzar la seguridad y modernizar el Sistema autonómico de Protección Civil y Gestión de Emergencias en la comunidad.

"Esto lo podemos hacer por la apuesta decidida de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, por mejorar la situación del parque de bomberos de Camargo y, además, por mejorar la seguridad de Cantabria y la de todos los cántabros", ha señalado.