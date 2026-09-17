Cantabria, la CCAA donde más sube el salario en el segundo trimestre: un 8,8%, hasta los 2.283 euros mensuales

Imagen de archivo de unos trabajadores - JCYL

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3,4 por ciento en Cantabria el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo del año anterior, hasta los 3.110 euros, y un 4,7% más respecto a los tres primeros meses de este ejercicio. Además, fue la comunidad donde más subieron los salarios entre abril y junio: un 8,8%, hasta los 2.283 euros mensuales, por debajo de la media, de 2.512 euros.

En toda España, el coste laboral de las empresas aumentó un 4% respecto a esos meses de 2025 y se situó en 3.388 euros por trabajador y mes, su valor más alto en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este incremento interanual del coste laboral, nueve décimas inferior al avance registrado en el primer cuarto del año, se acumulan 22 trimestres consecutivos de alzas.

Por comunidades autónomas, Asturias (+6,3%), Cataluña (+5,1%) y Madrid (+4,6%) presentaron los mayores incrementos del coste laboral, mientras que Extremadura (+2,3%), Navarra (+2,3%) y La Rioja (+2,8%) registraron los menores.

En cuanto a los salarios, subieron en el segundo trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cantabria (+8,8%), Asturias (+6%), Cataluña (+5,1%) y País Vasco (+5%). En términos absolutos, los costes salariales más altos los registraron Madrid (3.060,53 euros mensuales, un 4,3% más), Cataluña (2.770,19 euros, +5,1%) y País Vasco (2.718,07 euros, +5,0%). Por contra, Canarias, con 2.016,13 euros (+4,1%), y Extremadura, con 2.021,62 euros (+2,4%) registraron los salarios más bajos.

El salario por hora efectiva subió también en todas las regiones en el segundo trimestre del año. Los mayores incrementos los protagonizaron Baleares (+6,2%) y Cantabria (+6,1%), hasta los 17,63 euros.

Entre abril y junio se registraron 151.736 vacantes de empleo en España, casi 2.000 más que en el mismo trimestre del año pasado, de las que 1.309 corresponden a Cantabria, y suponen el 0,9% del total nacional.

El 87,4% pertenecían al sector servicios, con 132.555 vacantes, mientras que el 7,9% se englobaban en la industria (11.958 vacantes) y el 4,8%, en la construcción (7.224 vacantes).

OTROS COSTES.

Por otro lado, de abril a junio, otros costes (no salariales) representaron en Cantabria 826 euros, por debajo de los 910 de hace un año, y que equivale a un descenso del 9,1%, de nuevo inferior al valor del conjunto del país (875 euros, que son un 4,2% más). Además, es la única caída de las comunidades autónomas.

En el segundo trimestre del año, las horas pactadas por trabajador y mes fueron en Cantabria 153,1, por encima de las 150,7 de hace un año; las horas efectivamente trabajadas 129,6 y las no trabajadas 24.

Los trabajadores a tiempo completo tuvieron 167,9 horas pactadas, 141,4 horas efectivas y 26,9 horas no trabajadas.

De su lado, los trabajadores a tiempo parcial tuvieron 96,4 horas pactadas, 84,3 horas efectivas y 12,9 horas no trabajadas.

DATOS NACIONALES.

En España, entre abril y junio, los salarios subieron también un 4% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.512,68 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre 875,47 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,2%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,2% interanual en el segundo cuarto de 2026.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 4,8% en tasa interanual en el segundo trimestre, hasta los 26,18 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4% interanual, hasta los 22,32 euros.

En términos intertrimestrales (segundo trimestre sobre primer trimestre), el coste laboral por trabajador y mes aumentó un 0,8% en datos corregidos de estacionalidad y calendario, cinco décimas menos que en el trimestre previo.

Con esta subida trimestral, ya son 24 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

Por secciones de actividad, el coste laboral registró sus mayores incrementos interanuales en educación (+8,8%, hasta los 3.416,01 euros por trabajador y mes) y en actividades inmobiliarias (+8,3%, hasta los 3.536,98 euros por trabajador y mes).

En el otro extremo, el único descenso interanual del coste laboral lo experimentó el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (-9,9%, hasta los 6.941,58 euros por trabajador y mes).

Por su parte, los ascensos interanuales menos pronunciados del coste laboral se dieron en las industrias extractivas (+1,6%, hasta los 4.944,65 euros mensuales) y en las actividades artísticas (+1,8%, hasta los 2.214,98 euros mensuales).