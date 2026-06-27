Cantabria cederá este verano la primera autoescala al parque de bomberos de Camargo

Entrega de condecoraciones por el décimo aniversario del parque de bomberos de Camargo - GOBIERNO

CAMARGO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria cederá este verano al parque municipal de bomberos de Camargo su primera autoescala, un vehículo de intervención en altura de 32 metros que reforzará la capacidad operativa del servicio y mejorará la atención a las emergencias tanto en el municipio como en el conjunto del arco de la bahía.

Lo ha anunciado la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, durante el acto conmemorativo del décimo aniversario de la creación del Servicio municipal de Prevención y Extinción de Incendios de Camargo, donde también ha recibido la Medalla al Mérito del Servicio en su categoría de Plata, una distinción por la que ha mostrado su "más profundo agradecimiento".

"Llevaré con orgullo esta medalla y me servirá como aliciente para seguir trabajando, con la misma ilusión y compromiso, en la mejora de nuestro Servicio de Protección Civil y Gestión de Emergencias, con el objetivo de seguir modernizándolo y convertirlo en un sistema de referencia a nivel nacional", ha afirmado.

Respecto a la nueva dotación, Urrutia ha explicado que, si concluye según lo previsto el proceso de contratación, el Ejecutivo autonómico pondrá este mismo verano a disposición del parque camargués este vehículo de intervención en altura, una infraestructura "necesaria para Camargo y largamente demandada por el servicio".

Por su parte, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha destacado que la incorporación de la autoescala supone "mucho más que una mejora en el inventario de recursos", al responder a una reivindicación histórica del parque municipal.

"Durante años, este parque ha respondido como si tuviera todos los medios, incluso cuando no los tenía. Pero la entrega no puede sustituir siempre a los medios. La vocación no puede cargar sola con aquello que corresponde a las instituciones", ha manifestado.

La consejera, también responsable de Justicia y Simplificación Administrativa, ha explicado que esta incorporación responde a la apuesta de la administración regional por reforzar la seguridad y modernizar el Sistema autonómico de Protección Civil y Gestión de Emergencias en la comunidad.

Durante su intervención, ha destacado el refuerzo de la colaboración del Ejecutivo autonómico con el Ayuntamiento y el incremento un 167 por ciento de la aportación al parque de bomberos.

Así, el convenio de colaboración entre ambas administraciones ha pasado de 150.000 euros en 2023 a 400.000 euros este año, lo que ha permitido "reducir la diferencia y eliminar la injusticia que durante años existió entre los parques de bomberos municipales".

Según ha precisado, este incremento de financiación ha favorecido la modernización de los medios materiales y el crecimiento de la plantilla hasta los 19 efectivos actuales.

Y ha puesto de manifiesto que la colaboración del parque de Camargo con el Gobierno de Cantabria, reflejada en el aumento de las intervenciones fuera del municipio, que han pasado de siete en 2019 a 113 en 2025, mientras que en lo que va de año ya alcanzan las 47. Cifras que demuestran la necesidad de incrementar el apoyo económico del Gobierno, algo que "solo era cuestión de voluntad".

REFUERZO EMERGENCIAS.

La titular de Seguridad ha enmarcado todas estas actuaciones dentro del refuerzo general que el Gobierno cántabro está realizando en el ámbito de las emergencias en la región a lo largo de la legislatura.

Durante la celebración del décimo aniversario del parque de Camargo, Urrutia ha felicitado a todos los profesionales que han formado parte del servicio desde su creación y ha reconocido su compromiso con la seguridad.

La consejera también ha reconocido el trabajo del centro de atención de emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, que lleva 27 años al servicio de todos los cántabros las 24 horas al día.