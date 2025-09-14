Cantabria celebra este lunes La Bien Aparecida con una peregrinación hasta su santuario

Archivo - Cantabria celebra la festividad de su patrona, la Bien Aparecida.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria celebra este lunes 15 de septiembre la festividad de La Bien Aparecida, patrona regional, en la que cada año se citan miles de personas que suben hasta el santuario situado en la localidad de Hoz de Marrón (Ampuero).

Centenares de ellas optan por llegar al templo andando, desde diferentes puntos de la región, para pasar después allí un día de confraternidad.

Entre los asistentes previstos a esta jornada festiva, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, destaca la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, que participará al mediodía en la misa solemne oficiada por el obispo de la Diócesis de Santander, Arturo Ros, en la campa exterior del santuario.