Cantabria celebrará el sábado el primer Festival de Casas Regionales

Cartel Festival Casas Regionales de España en Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA

Reunirá en el Palacio de Fest. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia ha organizado este sábado, 8 de noviembre, el I Festival de Casas Regionales de España en Cantabria, que reunirá a miembros y simpatizantes de los centros autonómicos asentados en la comunidad.

El evento, que tendrá lugar en el Palacio de Festivales a partir de las 19.00 horas, es de entrada gratuita, previa recogida de invitación en los centros regionales asentados en Cantabria, ha indicado el Ejecutivo autonómico este jueves.

La responsable de la Consejería de Presidencia, Isabel Urrutia, ha señalado que el Gobierno celebra este encuentro cultural con el fin de estrechar lazos y promover la actividad de estos centros.

Igualmente, ha considerado que el festival ayudará "a dar a conocer la realidad de estas organizaciones, compartir experiencias y facilitar su permanencia en el futuro".

Con estos objetivos, la Sala Pereda del Palacio de Festivales reunirá a formaciones de Galicia, Castilla y León y Navarra con un repertorio de piezas representativas de estas regiones.

Actuarán el 'Grupo Folklórico Airiños da Terra' de Galicia, 'Tierra de Castilla Folk' de Castilla y León y el 'Grupo municipal de Danzas de Tudela' (Navarra).

Además de las propuestas folclóricas y musicales, dentro de este encuentro se proyectarán sendos vídeos sobre las tres comunidades autónomas protagonistas de la primera edición del festival, que, como ha asegurado la consejera, "nace con vocación de continuidad".