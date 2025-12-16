Cantabria cierra 2025 con un resultado "muy favorable" en la gestión de fondos europeos para inversión pública

La comunidad "casi duplica" el objetivo de ejecución del FEDER y "supera" el marcado para el Fondo Social Europeo+ (FSE+) Cantabria ha cerrado el ejercicio anual con un resultado "muy favorable" en la gestión de fondos europeos destinados a inversión pública, ya que la comunidad autónoma "casi duplica" las cifras inicialmente previstas en el caso del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y "supera" los objetivos marcados para el programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Lo ha destacado así el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, que ha explicado que en las reuniones de los respectivos Comités de Seguimiento los representantes del Ministerio de Hacienda (FEDER) y de Trabajo y Economía Social (FSE+) y de la Comisión Europea han valorado positivamente el grado de ejecución de la región, por lo que próximamente se procederá a la certificación del gasto declarado y al pago de las cantidades correspondientes a las actuaciones ejecutadas. El consejero ha señalado que si bien su departamento, a través de la Dirección General de Fondos Europeos, es responsable de la coordinación de la tramitación administrativa correspondiente a los Fondos FEDER y FSE+, ha sido "fundamental" la implicación de todas las consejerías que gestionan las actuaciones financiadas para "llegar al buen grado de ejecución alcanzado". En el marco del Programa FEDER 2021-2027, Cantabria ha declarado aproximadamente 17 millones de euros de gasto público, lo que supone "casi el doble" de lo programado para este año. Entre los proyectos más relevantes objeto de inversión figuran actuaciones vinculadas a La Lechera, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y la digitalización del sistema sanitario regional, todos ellos orientados a "modernizar infraestructuras culturales y mejorar la prestación de servicios públicos". Simultáneamente, se siguen desarrollando otras actuaciones financiadas con FEDER, y que serán objeto de próxima declaración, entre las que se encuentran las obras del tritubo de abastecimiento de agua a Santander, o las destinadas al apoyo a convocatorias de transferencia de conocimiento para la incentivación de la colaboración público-privada (INVESNOVA) y el apoyo a la inversión productiva en empresas industriales a través de inversiones enfocadas a la producción y a la implantación de nuevos métodos organizativos y de producción (CRECE 2). En cuanto a los fondos FSE+, Cantabria ha declarado casi 6 millones de euros de inversión total pública, una cifra igualmente "superior" a la estimada para esta anualidad. Entre los proyectos destacados se encuentran iniciativas educativas y sociales dirigidas a jóvenes, familias y alumnado con necesidades especiales. Algunos de estos programas cuentan con un porcentaje de cofinanciación "especialmente elevado", como los Cursos de Especialización STEP, financiados al 100 por cien, o el Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF), cofinanciado al 90% al tratarse de una prioridad especial vinculada a acciones sociales innovadoras. Además, dentro del ámbito social, destaca también la ejecución del Programa BÁSICO, integrado en el FSE+ pero gestionado de forma independiente. Este programa se destina a la compra de alimentos y medidas de acompañamiento para familias con menores a cargo en situación de vulnerabilidad, alcanzando en este ejercicio casi 800.000 euros, cofinanciados al 90%. El cierre de este ejercicio refleja, en palabras de Agüeros, un "avance significativo en la capacidad de Cantabria para aprovechar los fondos europeos", consolidando inversiones estratégicas en infraestructuras, servicios sanitarios, inclusión social y educación, con un "impacto directo en la ciudadanía".