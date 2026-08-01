Cantabria cierra julio con 16.224 pacientes pendientes de operarse, un 5,95% más

Archivo - Quirófano hospital de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16.224 personas estaban al cierre del pasado julio a la espera de una intervención quirúrgica en Cantabria, 911 más que las que había en la lista del 30 de junio, lo que supone un aumento del 5,95 por ciento.

También creció en la región la demora media para la operación, hasta los 144,2 días, que son 7,4 días más que al término del primer semestre de 2026, cuando la espera era de 136,8 días, según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), consultados por Europa Press.

De este modo, las personas en lista de espera han ido aumentando con subidas prolongadas en los últimos meses en la región, mientras que la tendencia al alza de las demoras se confirma tras varios altibajos, ya que bajó en marzo y abril (135,3 y 134,7, respectivamente) y subió en mayo (137,3).

Sin embargo, ha bajado en un mes el número de pacientes en espera de una consulta hospitalaria en Cantabria, ya que a cierre de junio había 38.074 en esa situación, con una demora media de 54,4 días, y a 31 de julio hay 37.173, aunque el tiempo era mayor (55,8 días).

Finalmente, a 31 de julio había en Cantabria 38.191 personas pendientes de pruebas diagnósticas, que son menos que las 40.144 del mes pasado y las 43.383 del anterior. En el lado negativo, la demora media es de 69,9 días, más que los 67,5 días de junio.