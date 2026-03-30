Cantabria concede 4,5 millones de euros a 31 empresas para la transformación y comercio de productos de pesca - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución de concesión de ayudas destinadas a la transformación y comercialización de productos de pesca y acuicultura correspondientes a este año 2026, que ha beneficiado a 31 empresas por un valor total de por 4,5 millones de euros, con los que espera movilizar una inversión global de más de 10,7.

Estas ayudas están cofinanciadas en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), y en un 30% por Cantabria, con una intensidad máxima del 50% de los gastos subvencionables.

En este sentido, han contado con un incremento de un millón de euros por parte de la Consejería, con el objetivo de financiar un mayor número proyectos, ha informado el Ejecutivo regional.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha indicado que esta resolución se enmarca en la estrategia regional para reforzar la competitividad, sostenibilidad e innovación del sector pesquero cántabro, en línea con los objetivos de la Política Pesquera Común.

Asimismo, ha valorado la apuesta del Gobierno cántabro al incrementar el presupuesto de esta convocatoria desde los 3,5 hasta los 4,5 millones de euros, lo que ha permitido acordar hasta un 42% de ayuda a las inversiones subvencionables.

Esta ampliación permitirá financiar más proyectos de industrias de transformación, como las conserveras, para el desarrollo de un sector clave para la región.

En total, 31 empresas del sector transformador y comercializador han resultado beneficiarias de estas ayudas, entre las que destacan firmas del ámbito conservero, pesquero y de productos del mar, muchas de ellas ubicadas en Santoña y otros enclaves estratégicos del litoral cántabro.

Estas subvenciones permitirán acometer inversiones orientadas a la modernización de instalaciones productivas, la mejora de procesos de transformación, el incremento del valor añadido de los productos pesqueros, la sostenibilidad y eficiencia energética, así como la apertura a nuevos mercados.