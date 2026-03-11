Cantabria constituye 15 mesas técnicas para avanzar en la elaboración del Plan Integral de Juventud - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha celebrado este miércoles un encuentro de profesionales para avanzar en la elaboración del I Plan Integral de Juventud de Cantabria con la formación de 15 mesas técnicas por áreas de actuación. Se prevé que el texto definitivo esté disponible en el último trimestre del año.

Así, los principales temas que se abordarán son la vivienda; el empleo, liderazgo y emprendimiento; la salud mental; el ocio y el tiempo libre; y la participación, voluntariado y movilidad.

Además, completarán estas áreas de actuación la igualdad y diversidad sexual y de género; educación; inclusión social y familia; cultura e identidad regional; deporte; consumo y desarrollo sostenible; sociedad de la información; espacio rural y formas de economía tradicional; transportes; y personas jóvenes cántabras en el exterior.

Según ha explicado la consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, el documento que surja del trabajo de estas mesas técnicas se someterá a consulta pública para "enriquecer" su contenido con las aportaciones de los jóvenes, con el objetivo de que el texto definitivo pueda estar disponible el último trimestre del año.

A su juicio, la reunión de hoy, que ha tenido lugar en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, representa "un paso muy significativo" en la confección del plan, que establecerá "la hoja de ruta" de las políticas públicas autonómicas en materia de juventud en los próximos años.

En este sentido, ha agradecido la presencia e implicación de las entidades, asociaciones, organizaciones juveniles y colectivos participantes, ya que, ha dicho, desde el Gobierno se pretende que el plan "sea un proyecto verdaderamente colectivo, que nazca de la escucha, del conocimiento y de la experiencia".

"Queremos escuchar y reflejar en la normativa cuáles son las demandas y prioridades de los jóvenes", ha comentado.

Además de considerar el plan como "un documento estratégico que refleje las inquietudes de la juventud cántabra", Gómez del Río se ha referido a la importancia de las mesas técnicas como un "espacio de diálogo, reflexión y construcción conjunta".

En la apertura de la reunión también ha estado presente la directora general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Blanca Fernández.