Cantabria constituye el primer Banco de Germoplasma de la Raza Tudanca para la conservación de su patrimonio genético

Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA). - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha anunciado la constitución del primer Banco de Germoplasma de la Raza Tudanca, una iniciativa estratégica destinada a garantizar la conservación y protección genética de una de las principales razas autóctonas de la región.

La creación de este banco genético permitirá disponer de una doble copia de seguridad del material genético de la raza tudanca, asegurando su conservación frente a posibles crisis sanitarias, catástrofes o pérdidas de ejemplares.

Para ello, se enviarán al Centro de Selección Animal de Colmenar Viejo (Madrid) 3.000 dosis seminales congeladas procedentes de 25 sementales cuidadosamente seleccionados, con el objetivo de preservar la máxima variabilidad genética de la raza.

Cada uno de estos ejemplares aporta 120 dosis seminales conservadas con todas las garantías sanitarias. Una segunda copia permanecerá custodiada en las instalaciones del CENSYRA de Torrelavega, integrándose su gestión dentro de la actividad ordinaria del centro y sin necesidad de realizar inversiones adicionales.

Así lo ha informado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, este miércoles en su visita al Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) de Torrelavega, dode también ha avanzado que el Ejecutivo autonómico trabaja ya en los próximos bancos genéticos de las razas monchina y roja pasiega.

Durante su intervención, Susinos ha destacado que este proyecto supone "un compromiso" firme del Gobierno regional con la conservación del patrimonio ganadero, el futuro del medio rural y la innovación aplicada a la mejora genética animal.

La titular de Ganadería ha subrayado la importancia de anticiparse a los desafíos que afronta actualmente el sector ganadero, como el cambio climático, la aparición de nuevas enfermedades o la despoblación rural.

UNA RAZA CLAVE PARA EL MEDIO RURAL

Susinos ha resaltado que la raza tudanca constituye un "valioso reservorio" de biodiversidad y un "recurso estratégico" por su rusticidad, su adaptación al medio y su capacidad para aprovechar los pastos de montaña y territorios de difícil acceso.

Además, ha puesto en valor la trayectoria histórica de la raza tudanca, estrechamente ligada al desarrollo económico y social de las zonas rurales de Cantabria y convertida en uno de los principales símbolos de la identidad ganadera regional.

Actualmente, la raza cuenta con 426 ganaderos activos inscritos en el libro genealógico, 10.769 hembras registradas y 15.430 animales vivos inscritos, cifras que reflejan la fortaleza de una cabaña ganadera que ha logrado mantenerse gracias al trabajo conjunto de criadores, asociaciones y administraciones públicas.

En este punto, ha agradecido la labor de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca y de todos los ganaderos que han contribuido a preservar y mejorar esta raza autóctona durante décadas.

Además de la conservación genética, la consejera ha presentado la hoja de ruta del Gobierno regional para modernizar la mejora genética de la ganadería cántabra mediante la incorporación de herramientas genómicas avanzadas.

En este sentido, ha defendido la necesidad de transformar el CENSYRA de Torrelavega en un centro de referencia nacional que permita a los ganaderos acceder a información genética precisa sobre sus animales y tomar decisiones de selección más eficientes y basadas en evidencia científica.

En el acto, la consejera ha estado acompañada por el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; el alcalde de Torrelavega, en funciones, Pedro Pérez Noriega, y miembros de la Corporación municipal, así como representantes del sector, además del presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Raza Tudanca, Lorenzo González, entre otros.

González ha agradecido el apoyo a todos los implicados en un proyecto que "es de todos" para trabajar en mejorar la raza tudanca y recuperar "el esplendor" que tuvo en su origen, aun sabiendo que las 80.000 cabezas de antaño son "difíciles de alcanzar".