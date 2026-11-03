Cantabria contará con 46 quitanieves y más de 300 personas en el dispositivo para hacer frente a las nevadas

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, presenta el Plan de Vialidad Invernal. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria contará con 46 quitanieves, más de 16.000 toneladas de fundentes y más de 300 personas involucradas en el operativo para hacer frente a las nevadas y situaciones meteorológicas adversas en la Red de Carreteras del Estado durante esta temporada invernal 2026-2027.

Así lo ha detallado este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha informado en una rueda de prensa el Plan de Vialidad Invernal acompañado del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez; el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa; y el comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Jorge Giro.

En cuanto a los recursos humanos con los que cuenta este Plan, Casares ha reiterado que son más de 300 las personas involucradas, alrededor de 130 de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, 180 agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, más el personal de la Jefatura Provincial de Tráfico y de los Centros de Gestión de Tráfico Norte (con sede en Valladolid) y Noroeste-Cantábrico (con sede en A Coruña).

A todos ellos, se suma el personal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que es la encargada de proporcionar los avisos meteorológicos en situaciones de alerta, así como de la Unidad de Protección Civil y Emergencias de la Delegación del Gobierno.

También se cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria, a través de las direcciones generales de Interior y Obras Públicas y el 112.

En cuanto a los medios técnicos, el delegado ha detallado que se contará con 46 máquinas quitanieves --42 de empuje y 4 dinámicas--, 16.110 toneladas de fundentes almacenados en depósitos y 2.860 toneladas en los 33 silos, además de 822.000 litros de salmuera en 14 depósitos y 16 plantas de producción.

También están dispuestos seis aspersores de salmuera en viaductos para contrarrestar los efectos de los temporales en las siguientes vías: A-67, A-8, S-10, S-20 y S-30.

Y ha apuntado que todo este material también se empleará en las carreteras convencionales N-611, N-621, N-623, N-629, N-634, N-635 y N-636.

En total, el dispositivo, que ya está preparado, actuará en 256 kilómetros de autovías y 343 kilómetros de carreteras convencionales.

Casares ha explicado que todos estos medios se van a activar en función de la fase de alerta decretada (alerta, preemergencia y emergencia).

Ha detallado también que el Plan de Vialidad Invernal especifica los puntos críticos y enclaves donde es probable que se presenten dificultades de vialidad invernal, especialmente en los pasos de montaña que conectan Cantabria con la Meseta.

"Las principales carreteras que pueden verse afectadas también incluyen la A-67 y la A-8, donde, a pesar de que las interrupciones suelen ser puntuales, la elevada intensidad de tráfico aumenta el riesgo de incidentes en casos de nevadas", ha añadido.

Por ello, hay cinco cámaras de vídeo en diversos puntos kilométricos de la A-67, entre Reinosa y Aguilar de Campoo --tres en Cantabria y dos en Palencia--, con la finalidad de poder conocer, en tiempo real, el estado de las calzadas y del tráfico.

Además, ha recordado que en la autovía A-67, al contar con sucesivos túneles, la DGT establece por protocolo que, cuando haya restricciones por nieve, no se permite el paso a vehículos con cadenas, sino únicamente a los que porten neumáticos de invierno.

Igualmente, ha señalado que, con la reforma del reglamento de circulación, queda prohibido adelantar en autovía cuando haya nieve en la calzada y los vehículos tendrán que circular por el carril derecho y dejar libre el izquierdo para los servicios de emergencias.

AVISOS DE LA AEMET PARA DECRETAR LA FASE DE ALERTA.

Al igual que ante otros fenómenos meteorológicos, la AEMET es la encargada de proporcionar los avisos en situaciones de alerta.

En función de los pronósticos, activa el código de colores para informar de los riesgos: verde (sin riesgo), amarillo (riesgo leve y recomendación mantenerse informado), naranja (riesgo importante y recomendación tomar precauciones y estar preparado) y rojo (riesgo extremo y recomendación tomar medidas preventivas y seguir las indicaciones de las autoridades competentes).

Por otro lado, el delegado ha apuntado que el Plan contempla la posibilidad de realizar cortes preventivos de tráfico en zonas afectadas por nevadas intensas, especialmente para vehículos pesados, que podrían quedar atrapados y bloquear la vía.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en coordinación con el Centro de Gestión de Tráfico, será responsable de ejecutar estas restricciones.

Para los casos en los que las condiciones meteorológicas dificulten la circulación, se establecen puntos de estacionamiento preasignados, y, en situaciones de emergencia, se activarán puestos de mando avanzados para gestionar las actuaciones de forma rápida y coordinada.

El Plan Territorial de Protección Civil de Cantabria (PLATERCANT) establece los procedimientos para atender a los ocupantes de los vehículos inmovilizados.

Por último, el Plan de Vialidad Invernal también contempla los protocolos con los que cuentan ADIF y Renfe para afrontar situaciones meteorológicas adversas, especialmente en la línea que une con la Meseta y el tramo de la línea Bilbao-León que discurre por el sur de Cantabria.