Cantabria continúa en aviso amarillo por oleaje

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria continúa este miércoles en aviso amarillo (peligro bajo) por oleaje, con previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se activó a las 16.00 horas del martes y, según las últimas previsiones de la AEMET, se prolongará al menos hasta el final de la jornada del viernes.

Además de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros durante estas jornadas, durante parte del jueves y el viernes se prevén en el litoral vientos de componente oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

Toda España tendrá este miércoles activos avisos por fenómenos meteorológicos adversos (lluvia, viento, nieve y oleaje).